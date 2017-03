Natalia Jiménez no piensa en tener más hijos

La cantante también promociona un disco tributo a Jenni Rivera

Seis meses después de convertirse en madre por primera vez, la cantante Natalia Jiménez ha retomado su agenda profesional para zambullirse de lleno en la promoción de su último disco, “Homenaje a la Gran Señora”, un tributo a la desaparecida Jenni Rivera.

Como no podía ser de otra manera, en la mayoría de las entrevistas que ha concedido la intérprete no ha faltado alguna que otra pregunta sobre su debut en la maternidad y las declaraciones que realizó en su exclusiva a la revista ¡HOLA! USA para presentar a su pequeña Alessandra, en las que daba a entender que no quería tener más hijos.

Ahora la antigua líder de La Quinta Estación ha vuelto a pronunciarse sobre un tema tan personal para aclarar que, efectivamente, sus planes no pasan de ninguna manera por ampliar la familia.

“Es el primero y espero que sea el último Yo ya estoy servida. Seguro, sí. Ahora que tengo uno ya sé lo que es, y estoy bien”, aseguró Natalia en una entrevista al espacio “Showbiz” de CNN en Español, una declaración de intenciones que pareció sorprender al entrevistador y que la artista continuó defendiendo explicando, en respuesta a una de las preguntas, que dicha postura no tenía nada que ver con una hipotética falta de apoyo por parte de su marido, Daniel Trueba.

“Sí que me ayuda, pero aunque me ayude, estoy bien“, aseguró para zanjar el tema.

El lenguaje de Alessandra. By Alessandra T. 😂😂👣 A post shared by Natalia Jimenez (@nataliajimenezoficial) on Mar 2, 2017 at 11:23am PST

La firmeza que ha mostrado Natalia a la hora de pronunciarse sobre un tema que genera tanta controversia como la decisión de tener o no hijos, y que ha colocado injustamente a más de una celebridad en el centro de la polémica, encaja a la perfección con la actitud feminista con la que ella siempre ha afrontado la vida

“Como mujer tienes que enfrentarse a la vida de cabeza y sin miedo. Yo lo he dicho siempre: para ser mujer tienes que ser fuerte, no te vale de nada ser una mujer que se deja arrastrar y comer. Como mujeres tenemos muchos poderes, pero a veces no sabemos lo que tenemos”, explicó la intérprete, una opinión que compartía con su fallecida amiga Jenni Rivera.

“Era como si la conociera de siempre. Hablábamos de que había muy pocas mujeres en la industria que tuvieran los ovarios bien puestos y que nosotras éramos de las pocas que había”, recordó en la misma entrevista.