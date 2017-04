Pepe Aguilar está ‘devastado’ por su hijo José Emiliano

José Emiliano se encuentra ahora libre bajo fianza, pero tendrá que presentarse ante un juez federal de California el próximo 13 de abril

Luego de la aprehensión del hijo mayor de Pepe Aguilar, José Emiliano Aguilar, porque presuntamente trató de ingresar ilegalmente a Estados Unidos a cuatro ciudadanos chinos, ahora el ganador del Grammy Latino se encuentra devastado por esta situación.

“Todos estamos unidos con mi hermano, quien está muy preocupado, devastado con lo que le está pasando a su hijo, está tratando de ver qué se puede hacer legalmente. Pepe siempre ha cuidado hasta lo que ven sus hijos en internet, ha tratado de educarlos de una manera buena. ¡Caray!, este es un muy mal paso. El problema es que mi hermano anda viajando, le agarró por sorpresa esta noticia”, dijo su hermana Dalia Inés al Diario Basta.

Dalia se encuentra preocupada por la reacción de su famosa madre. “Ni he podido hablar con mi mamá [Flor Silvestre], creo que se va a tener que enterar, desde luego se va a preocupar mucho, sé que ya es hora de hablarle y por solidaridad a mi hermano le voy a llamar y explicarle las cosas. Nosotros siempre hemos sido católicos y sabemos que la oración es importante cuando hay problemas, esperemos que esto no sea más que una mala experiencia, pero seguro vamos a aprender. Qué difícil es la educación a los hijos”.

La cantante de música regional confía que Dios pondrá las cosas en su lugar. “Tenemos mucha preocupación, no sé exactamente qué fue lo que pasó, no sé si Emiliano sabía que estaban esas personas dentro de la cajuela…lógicamente en estos momentos toda la familia estamos unidos tratando de averiguar qué pasó. Sé que Emiliano es un joven bueno, es de buenas costumbres, nunca le he sabido malos pasos, no sé qué fue lo que le pasó, por qué hizo eso. Le pido mucho a Dios que esto se resuelva pronto y de la mejor manera porque nunca había pasado nada de esto en la familia. No nos queda más que esperar y encomendarnos a Dios”, finalizó.

Inicia José Emiliano su calvario fuera de prisión

Al cierre de esta edición, se difundió en México y Estados Unidos que el presunto culpable del delito de contrabando de indocumentados, José Emiliano Aguilar, salió bajo fianza gracias a que su famoso padre Pepe Aguilar pagó 15 mil dólares.

El joven de 24 años de edad estará fuera de prisión por el momento, pero tendrá que presentarse ante un juez federal de California, EEUU, el próximo 13 de abril a la 1: 30 de la tarde. El hijo mayor de Pepe Aguilar fue detenido por tratar de pasar a cuatro indocumentados de origen chino de Tijuana a San Diego.

Pero por desgracia para el joven, un perro de seguridad detectó a las personas que viajaban en la cajuela del carro Chrysler blanco, propiedad de Emiliano.

El conductor pudo salir con el pago de una multa, pero seguirá el proceso hasta sus últimas consecuencias.