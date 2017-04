Diario NORTE de Ciudad Júarez anuncia cierre, denuncia falta de seguridad

El anuncia se da a dos semanas del asesinato de la periodista Miroslava Brench

México – Tras el asesinato en Chihuahua de la periodista Miroslava Breach Velducea, ocurrido el pasado 23 de marzo, el diario NORTE DE Ciudad Juárez, anuncia su cierre este 2 de abril

“Este día, estimado lector, me dirijo a usted para informarle que he tomado la decisión de cerrar este matutino debido a que, entre otras cosas, no existen las garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico, de contrapeso. Este ejemplar que tienen en sus manos será la última edición impresa que NORTE de Ciudad Juárez publique”, destaca en en su editorial, Oscar A. Cantú Murguía, director general del diario.

El anuncio se da a casi 10 días del asesinato de la periodista Miroslava Brench, quien fuera colaboradora del NORTE de Ciudad Juárez y corresponsal del diario La Jornada.

“La trágica y sentida muerte de Miroslava Breach Velducea –colaboradora nuestra– me ha hecho reflexionar sobre las adversas condiciones en que se desarrolla el ejercicio del periodismo actualmente. El alto riesgo es el ingrediente principal… Las agresiones mortales, así como la impunidad contra los periodistas, han quedado en evidencia, impidiéndonos continuar libremente con nuestro trabajo”, destaca en la editorial Oscar Cantú, director del rotativo.

La periodista Miroslava fue asesinada la mañana del 23 de marzo cuando iba a bordo de su camioneta para dejar a su hijo en la escuela. El caso sumó el tercer asesinato de periodistas en México en el mes de marzo, lo que encendió aún más las alarmas del gremio.

El veterano periodista destaca que a lo largo de su carrera de casi cuatro décadas de promover el periodismo libre “27 de ellos desde Periódico NORTE de Ciudad Juárez, tratamos de informar con la mayor veracidad, objetividad, honestidad y transparencia… Tomamos infinidad de causas, de riesgos que se convirtieron en batallas, unas más duras que otras, respetando siempre los valores de libertad, justicia y Estado de Derecho; movidos por la convicción y el amor a la ciudad y a sus ciudadanos, en la búsqueda incansable de la anhelada calidad de vida”.

El director del NORTE de Ciudad Juárez destaca que él y sus colaboradores lucharon contra corriente, recibiendo embates y castigos de particulares y gobiernos por haber evidenciado sus malas prácticas y actos de corrupción, que solo jugaron en detrimento de la ciudad y de quienes habitamos en ella.

“El irresponsable incumplimiento de las administraciones públicas de los tres niveles de Gobierno también nos orilla a tomar esta decisión, ante la soberbia negativa de pagar los adeudos contraídos por la prestación de servicios.

“Indica que todo en la vida tiene un principio y un fin, un precio que pagar . Y si este es la vida, no estoy dispuesto a que lo pague ni uno más de mis colaboradores, tampoco con mi persona”, así se despide Cantú Murguía.