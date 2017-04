Kim Kardashian contempla la gestación subrogada para ser madre de nuevo

Aunque tratará de quedar embarazada una tercera vez, la mujer de Kanye West ha comenzado a plantearse recurrir a otras opciones

Kim Kardashian ha empezado a asimilar ya que su única opción para ser madre por tercera vez pasaría por explorar ‘opciones alternativas’ después de experimentar serias complicaciones con sus dos anteriores embarazos. Por el momento, tanto ella como su marido Kanye West parecen inclinarse por la gestación subrogada antes que por otras opciones como la adopción.

“Kanye y yo vamos a empezar a estudiar otras posibilidades y decidir con cuál nos sentimos más cómodos. Yo me inclino más por la subrogación, la verdad, quiero probar. Tras hablarlo con Kanye, creo que siempre he sabido que eso es lo más realista. Ahora siento que esa es mi realidad. Tengo el presentimiento de que la gestación subrogada es mi única alternativa”, explicó la mujer del rapero en la última entrega de ‘Keeping up With the Kardashians’ emitido este domingo.

A pesar de haberse decidido prácticamente por este método para ampliar su familia, la popular celebridad y empresaria ha decidido quemar el último cartucho para tratar de quedarse en embarazada una última vez y recurrir a la cirugía para reparar el tejido cicatrizal de su útero, tal y como anunció a sus más allegados en el mismo episodio.

La dura realidad es que los médicos ya han advertido a Kim que una nueva gestación conllevaría un serio riesgo para su salud al ser casi una certeza que volvería a sufrir los mismos problemas que marcaron la llegada al mundo de sus retoños North y Saint.