Mira la broma que le hizo Eugenio Derbez a su yerno Mauricio Ochmann

No te pierdas la cara del protagonista de 'El Chema'

En tan solo horas Mauricio Ochmann se despedirá de ‘El Chema’ con el gran final de la serie éxito de Telemundo. Pero un día antes estuvo de visita en el living de ‘Don Francisco Te Invita’ y allí, con la complicidad de Don Francisco y Jessica Carrillo fue víctima de una broma que le jugó Eugenio Derbez.

Su suegro, quien estuvo en el show de los domingos de Telemundo la semana pasada, se prestó al juego de una supuesta cámara oculta. Todo simulaba como que Derbez no sabía que lo estaba grabando, y decía que había aceptado a Mauricio porque no le quedaba otra, que no había más opciones.

Al principio -como podrás ver en video más abajo- Ochmann lo tomaba con un humor, pero a medida que pasaban los segundos ya se lo veía dudando de si sería o no cierto, y la sonrisa la cambió por una cara de duda.

Mauricio Ochmann se casó con Aislinn Derbez en junio del 2016, aunque antes convivieron por algunos años. En verdad Eugenio y el protagonista de ‘El Chema’ se llevan de maravillas, y esto solo se trato de una de las bromas a la que nos tiene acostumbrados Derbez.

MIRA EL VIDEO DE LA BROMA:

Loading the player...