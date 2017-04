8 claves para entender la política migratoria de Trump

El Departamento de Seguridad Nacional especificó varios aspectos de sus nuevos programas

WASHINGTON.- Ante las críticas de que la Administración del presidente Donald Trump se sigue ensañando con la comunidad inmigrante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó este martes que su máxima prioridad es arrestar y deportar a inmigrantes con antecedentes penales o infracciones migratorias.

El subsecretario adjunto para asuntos de prensa del DHS, David Lapan, sostuvo un encuentro hoy con un reducido grupo de medios, incluyendo este diario, para explicar la aplicación de las órdenes ejecutivas migratorias; la veda a inmigrantes de países musulmanes; los planes para la construcción de un muro, y la cooperación con México en la seguridad fronteriza, entre otros asuntos.

Lapan dijo que el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ha realizado una serie de encuentros con diversos grupos legislativos -hoy se reunió con el Caucus Hispano del Congreso (CHC)- y con presidentes y funcionarios de países del “Triángulo del Norte” (Guatemala, El Salvador y Honduras) para discutir formas de evitar el “peligroso viaje” que emprenden los inmigrantes indocumentados hacia EEUU, entre otros asuntos.

El encuentro con la prensa se produjo en unos momentos en que la política migratoria de Trump y su impacto en la comunidad inmigrante están generando mala prensa para el DHS, en particular su combate contra los inmigrantes indocumentados y las ciudades y jurisdicciones “santuario” que los protegen.

A continuación, un resumen de las prioridades migratorias del DHS, según Lapan:

1. Hay fondos para primera fase del muro.- El gobierno federal agotará sus fondos a la medianoche del próximo 28 de abril, pero los demócratas en el Congreso han dicho que rechazarán cualquier medida de gastos suplementarios para mantener abierto el gobierno si los republicanos incluyen fondos para la construcción del muro.

La Administración Trump ha solicitado $1,500 millones para el año en curso y otros $2,800 millones para el año fiscal 2018.

Lapan precisó que esta medianoche cierra el plazo para las empresas que compiten por contratos para el muro, y que el DHS tiene fondos suficientes para esa fase del proyecto, mientras espera la aprobación de más fondos en el futuro.

2. Protección para “Dreamers” y beneficiarios del “DACA”.- Nada ha cambiado respecto al programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, que dio cobijo a unos 750,000 jóvenes indocumentados, según Lapan.

En ese sentido, los “DACAmentados” pueden renovar sus permisos o solicitar permiso para viajar fuera del país.

Sin embargo, si un beneficiario de “DACA” ha violado una ley, comete un acto criminal, pertenece a una pandilla, o dejó vencer su permiso, entonces pierde la protección bajo el programa temporal y podría quedar sujeto al arresto y la deportación.

Los “DACAmentados” son una “prioridad muy baja” para las deportaciones, afirmó Lapan.

3. Protección en “sitios sensibles”.- El DHS mantiene en pie la política de evitar arresto de inmigrantes indocumentados en iglesias, escuelas, y hospitales, y lo saben bien los agentes de Inmigración.

Los tribunales, sin embargo, no figuran como “sitio sensible” y, por lo tanto, los agentes pueden hacer arrestos allí si no hay otra opción.

Además, las personas que son víctimas o testigos de crímenes pueden ser detenidas si tienen “algo en su historial”, como la comisión de un crimen, que los deje expuestos a la deportación.

“Tenemos muchos programas que proveen protecciones a testigos y víctimas… no puedo hacer una declaración general de que todo testigo o toda víctima es, de alguna manera, intocable”, afirmó Lapan.

La preferencia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) es lograr la transferencia de un inmigrante criminal desde la cárcel -no en las calles o comunidades-, pero si éste se encuentra en un tribunal, donde existen buenas condiciones de seguridad, los agentes pueden entrar a arrestarlos allí, según explicó Lapan.

4. No hay “ataques” contra activistas.- La lista de prioridades de ICE para el arresto y la deportación incluye a inmigrantes criminales, a quienes ya habían sido deportados y regresaron a EEUU, a quienes han desobedecido una orden de deportación, y a los que recientemente han cruzado la frontera de forma ilegal.

“Si hay activistas que tienen esos asuntos, no es los busquemos porque sean activistas, sino por violaciones a la ley, y condenas criminales”, precisó Lapan.

5. No hay “Plan B” si México rechaza a deportados no mexicanos.- La orden ejecutiva del pasado 25 de enero pasado pide que México acepte en su territorio a inmigrantes deportados que no sean mexicanos, para que aguarden ahí la resolución de sus casos, aunque no el DHS no ha precisado cómo y dónde estarían albergados.

México ya ha dejado en claro su rechazo a esa propuesta. Lapan reconoció que el asunto está en “veremos”, e indicó que el deseo del DHS es seguir discutiendo el asunto con el gobierno de ese país, aunque no precisó fecha.

6. Expansión del programa “287g”.- El DHS alienta a las jurisdicciones a que suscriban acuerdos con ICE bajo el programa “287g”, un programa policial puesto en marcha en 2002, que permite a las autoridades locales y estatales hacer las veces de inmigrantes de Inmigración para detener y deportar a inmigrantes indocumentados.

El uso del “287g” bajó sustancialmente durante la Administración Obama, de 72 jurisdicciones en 2011 a 37 en 16 estados, pero el gobierno del presidente Donald Trump ordenó su ampliación en enero pasado.

Según DHS, el programa logró el arresto y deportación de más de 402,000 inmigrantes entre 2006 y 2015.

“En realidad depende de que las comunidades locales decidan si quieren participar o no”, señaló Lapan.

7. Revisión de proceso de admisión de inmigrantes y refugiados.- Sendos tribunales bloquearon recientemente, por segunda vez, la veda al ingreso de inmigrantes de seis países de mayoría musulmana y refugiados de todo el mundo.

Lapan dijo que, por el momento, los abogados del DHS evalúan “cuidadosamente” qué partes de la orden ejecutiva del pasado 27 de enero pueden implementar aún con los dictámenes que frenaron la moratoria.

8. Sopesan posible expansión de restricciones a dispositivos electrónicos en vuelos internacionales.- Para prevenir ataques terroristas o la detonación de explosivos en los aviones, el DHS sopesa ampliar las recientes restricciones contra el ingreso de computadoras y demás dispositivos electrónicos en los equipajes a mano.

Lapan no pudo precisar si se trata de ampliar el número de aeropuertos afectados por esta política, ni cuándo, pero indicó que dependerá de la evaluación de datos de inteligencia.