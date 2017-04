Elenco de ‘El Capo’: Conoce a los personajes de narcoserie de Telemundo

Llega a Telemundo “El Capo”, una nueva narcoserie protagonizada por Mauricio Islas, en su gran regreso a la cadena hispana. Anteriormente, el actor mexicano participó en telenovelas de la televisora como “Prisionera”, “Amores de mercado,” “Los plateados”, y “Pecados ajenos”.

Ahora convertido en José Vicente Solís Armenta, Islas hará un personaje completamente distinto. En la serie también participan figuras como Irán Castillo, Sara Maldonado, Marisol del Olmo, Miguel Rodarte, Claudio Lafarga, Plutarco Haza, y muchos más.

¡Mira como son los personajes de “El Capo”!

Mauricio Islas (José Vicente Solís Armenta)

Solis Armenta nació de campesinos en una zona aislada de la serranía sinaloense, donde la siembra y el trasiego de droga es la actividad económica principal. Desde niño supo que la pobreza no deja opciones y, aunque su madre intenta alejarlos a él y sus hermanos de ese lugar mudándose a la Ciudad de México, José Vicente se enamora de María Guadalupe, con la que escapa cuando son apenas un par de adolescentes y por quien descubre que es capaz de cualquier cosa, incluso de asesinar, para que ella y Juan Pablo, su primogénito, estén protegidos. El instinto de supervivencia y la necesidad lo empujan hacia el abismo donde habitan la violencia y el resentimiento, donde la única ley es la ley del más fuerte, vorágine de la que resurge convertido en El Capo. Ahora es el hombre más buscado por las autoridades y el más rico. Dueño de una fortuna de más de 25 mil millones de dólares, amasada durante treinta años de operaciones secretas e ilegales. Este dinero es su obsesión: prefiere morir antes que volver a ser pobre. Implacable ante la traición, de origen humilde y brillante inteligencia, dirige su resentimiento hacia los políticos corruptos que arruinan la vida del pueblo. De humor cambiante, puede ser en un momento egoísta y al siguiente generoso, filántropo y verdugo sanguinario, amante delicado y macho alfa, de palabra firme para bien o para mal. El Capo es un romántico a la vieja usanza, cuya vida sentimental se divide entre María Guadalupe, madre de sus hijos y su amor de adolescencia, a la que ama con un cariño rayano en lo paternal, y Sofía, la atractiva periodista que despierta sus pasiones.

Marisol del Olmo (María Guadalupe Luján Flores)

Es la esposa de Solis Armenta. Ha estado junto a él treinta años por amor e ingenuidad y a pesar de todos sus engaños. Tienen dos hijos, Juan Pablo y Camila, a los que ama obsesivamente; por ellos es capaz de cualquier cosa. Aún le cuesta digerir que su esposo haya mantenido en secreto durante décadas su carrera dentro del narcotráfico, haciéndoles creer que tenía un trabajo que apenas les alcanzaba para vivir siendo en realidad enormemente rico. José Vicente ha sido el único hombre de su vida y el amor que la mantiene en el filo de la navaja entre el deber ser y el querer hacer: lo ama con locura, y aunque no puede perdonar sus actividades ilícitas, se queda junto a él. Es una mujer de impulsos, no muy estable emocionalmente, sobre todo a raíz del dolor que le causa enterarse de quién es su marido y de la existencia de su amante. Su origen es sencillo: de clase media-baja urbana, su familia, dueña de una vecindad, vive de los inquilinatos. Su padre, severo y chapado a la antigua, vigiló “la virtud” de su hija con estricto celo; su madre, católica ferviente, es quien heredó a María Guadalupe su devoción por la Virgen Morena. María Guadalupe abandonó la escuela para escapar con José Vicente cuando era apenas una niña de 15 años. No es una mujer educada, no tiene grandes aspiraciones intelectuales, su inteligencia tiene mucho de instintiva, y las decisiones las toma con el corazón. Enfrentada a las complejidades y azares de la vida, se sobrepone con la fuerza extraordinaria del amor y se convierte en sostenedora y equilibrio moral de la familia. No sabe mentir y no teme decir lo que piensa. Para El Capo representa el amor puro, leal y materno.

Irán Castillo (Sofía Cáceres)

Amante de El Capo por los últimos cinco años y autonombrada su biógrafa. Sofía ha subido con brillantez, profesionalismo e inteligencia por la jerarquía mediática hasta convertirse en una de las periodistas más respetadas del país; la primera y única en lograr una entrevista personal con el buscado traficante. Esa entrevista marcó el inicio de una relación apasionada que tomó a Sofía por sorpresa; su objetivo, al acercarse a Solís Armenta, no era periodístico, sino un afán de venganza. Sofía era la prometida de Juan Magaña, el periodista que “destapó” al Capo y a su socio como narcotraficantes exponiéndolos a la luz pública y a una persecución implacable por parte de las autoridades; poco tiempo después, Juan es asesinado por órdenes de El Capo. Es por eso que Sofía lo busca con intención de matarlo y en cambio, se enamora perdidamente de él. Se crio dentro de la clase media acomodada: inteligente, estudiosa, aguda y apasionada, desde niña se siente tentada por la aventura y una curiosidad incisiva por la condición humana. La muerte de Juan, y a raíz de ésta, la pérdida del hijo nonato de ambos, detona un deseo hasta ese momento desconocido para ella, el de venganza. Sofía, al contrario que María Guadalupe, aprende a mentir, a fingir, de tal forma que, llegado un punto, no sabe si lo real es su revancha o el amor que le tiene a José Vicente. Su compromiso profesional con la escritura de la biografía de El Capo, es su cable a tierra. Para El Capo representa el amor intelectual, misterioso, apasionado y desafiante.

Mauricio Rousselon (Juan José Solís)

Primogénito de José Vicente y María Guadalupe. Artista plástico amante del muralismo mexicano, trabaja los grandes formatos. Inquieto, ávido y observador, con el coraje para meterse en la boca del lobo si piensa que sus padres, su hermana, o alguna de las personas que ama, están en peligro. Limpio y franco, bienintencionado, ama sin preguntar y no protesta al verse obligado a cambiar de identidad. Juan José, ahora Juan Pablo, es la víctima imposible e inocente de los designios de su poderoso padre al que admira y adora a pesar de sus actividades.

Isabel Burr (Yamila Solís Luján)

Hija menor de El Capo y María Guadalupe, hermana de Juan Pablo, devota de sus padres a pesar de que enfrenta un dilema existencial que la mantiene entre la espada y la pared: su padre es el enemigo y objetivo primario del Director de la Central de Inteligencia Nacional, Hernán Molina, padre de Emiliano, su esposo y el amor de su vida. Aunque es parecida a María Guadalupe en su ingenuidad y dulzura, los estudios de Camila hacen la diferencia: es una mujer preparada y moderna que estudió ciencias económicas y trabaja de manera independiente haciendo asesorías y auditorías para empresas. Esto le permite pasar tiempo con su esposo y hacer vida de hogar, conjugando las dos vertientes de su personalidad. Es dinámica y tiene la fuerza moral para tomar en sus manos las riendas de su destino. Es la niña de papá, sin embargo es de las pocas personas que se atreven a desafiarlo, a cuestionar su ética. Ha ganado su propio dinero y no acepta ni un centavo de su padre mientras provenga de sus negocios ilícitos.

Roberto Mateos (Hernán Molina)

Director de la Central de Inteligencia Nacional (CIN), Hernán es un hombre íntegro, noble, bueno y con firmes principios. Muy distinto de aquellos políticos corruptos que El Capo tanto desprecia. Hernán considera que el narcotraficante es un cáncer para la vida de su país y se ha puesto como misión personal llevarlo ante la justicia. Estudió derecho y respeta la ley sobre toda las cosas; es un hábil analista político, y conoce bien el ámbito militar ya que su padre fue General del ejército. Ama, protege y teme por su familia. Ambiciona una larga carrera dentro de la vida institucional y toma riesgos para lograr sus objetivos, pero siempre dentro de lo legal. Su obsesión por atrapar al Capo lo llevará por un camino mucho más intrincado de lo que este buen hombre puede siquiera comenzar a imaginar, ya que pondrá en jaque sus principios, su vida personal y, acorralado, deberá repensar dónde se desdibujan las fronteras de lo legítimo.

Miguel Rodarte (Pancho)

Hermano menor de El Capo, su mano derecha y su hombre de confianza. No terminó la carrera de ingeniería pero siguió preparándose de manera autodidacta. Es él quien maneja rutas, compras, ventas, transacciones, distribución, toda la estructura de la organización. Es fiel a su hermano hasta la muerte, y en ocasiones es también su conciencia. El Capo siente por él un gran amor filial teñido de culpa en ocasiones por haberlo arrastrado al mundo peligroso del narcotráfico. Pancho hará lo que sea por su hermano, excepto, tal vez, dejar a la mujer que ama, Rosario Saldívar, antigua amante del capo y madre oculta de sus otros dos hijos, Fabián y Deyanira.

Gerardo Taracena (Tavo)

Lugarteniente de El Capo, el más antiguo y el más probado de sus hombres. Su brazo armado. José Vicente confía en el ciegamente. Tavo es sencillo y humilde. Orgulloso de su sangre indígena. Fuerte, ágil, rápido guerrero; puede ser dulce cuando pretende conseguir algo por las buenas y una máquina de matar cuando va a las malas. Es claustrofóbico, lo único que puede hacerle perder el control es sentirse encerrado o que alguien o algo amenace a las mujeres de su familia: madre, abuela, hermanas o hija. Criado en un matriarcado de mujeres mazahuas del Estado de México. Es observador pero habla poco, come poco y se mantiene en forma con actividad física constante. Siempre es el primero en el campo de batalla, pone el cuerpo antes que cualquiera de sus compañeros. Se complementa con todos pero es fiel al Capo. No le teme a la muerte, pero teme morir sin poder mirar el cielo.

Sara Maldonado (Perris)

Sicaria de absoluta confianza de El Capo. Fiel, aguerrida y fiera, inescrupulosa con los enemigos pero sensible cuando le tocan el corazón, algo que no sucede normalmente. Una vez que hace un amigo es para siempre: para ella la lealtad debe ser inquebrantable. Es homosexual, no mezcla el trabajo con el placer. Discreta, no habla de su vida personal y se atiene a estar alerta. Negociadora, astuta, buena para resolver conflictos. Motoquera audaz y peligrosa, con una puntería infalible. Ella y el Capo son tan cercanos que se entienden con la mirada. Perris tiene sentimientos profundos por José Vicente, son cómplices y ven la vida de manera similar, tanto, que en un momento de intimidad y complicidad, tienen relaciones sexuales. Será el único hombre que le despierta sentimientos tan fuertes como para ir en contra de sus preferencias y concluir que el amor es ciego y sordo, afecta fibras sensibles que revientan inesperada e inevitablemente. Sin embargo, su alto sentido del deber impide que se implique en los torbellinos amorosos que provoca el Capo.

Claudio Lafarga (Checo)

Checo es un narco junior en el sentido original de la palabra “junior”. Viene de familia “bien”, de clase media alta empresarial; honrados católicos practicantes. Nunca le faltó el dinero, estudió en colegios privados e ingeniería electrónica y en sistemas. Siempre tuvo todo lo que quiso fácilmente, hasta el aburrimiento. La sensación de vacío comienza a llenarse cuando conoce a Solís Armenta. Empieza a trabajar con él por curiosidad y afán aventurero: es sicario y se fascina con las armas, no se cuestiona si matar está bien o mal, sólo lo hace si se lo ordenan o debe defenderse, y en el fondo, lo que llena el vacío es esa sensación de poder. Su conocimiento tecnológico es lo que lo lleva a ser indispensable dentro de la organización criminal. También puede ser alocado, enamoradizo, tierno y bromista. Se transforma en un pan en presencia de su madre, y sólo traicionaría al Capo por el amor de Perris.

Plutarco Haza (Archivaldo Valencia)

Socio de José Vicente durante los 25 años que manejaron el negocio desde las sombras y administrador intelectual de su ilícita fortuna. Duro, inteligente, maestro de la intriga y el engaño, cruel y totalmente falto de escrúpulos. Todos, incluyendo José Vicente, lo creen muerto. Pero Valencia ha fingido su propia muerte y se ha reinventado. Ahora, actúa desde las sombras moviendo los hilos para acabar con quien fuera su socio y su “hermano del alma”. Una fibra sensible, una sola, es la debilidad de este hombre oscuro: un amor apasionado, secreto y prohibido por María Guadalupe, la dulce, engañada mujer de El Capo.

Valentina Acosta (Connie de la Vega)

Asistente personal de Hernán Molina, es el leal e inesperado alfil que Valencia utiliza para sus intrigas y su beneficio. Valencia la apadrinó cuando era aún muy pequeña y le ha dado la vida y los estudios que su aguda inteligencia necesitaban para convertirse en una pieza clave del entramado del criminal. Infiltrada en la Central de Inteligencia, es hábil en administrar la información y maquinar sutilmente la mejor manera de tejer los hilos de la corrupción sin dejar rastro. Es calculadora, ingeniosa, fría.

Julio Bracho (Señor H)

Eminencia gris. El poder detrás del trono. Intelectual. Responde directamente a Presidencia, pero es una figura ambigua, simbólica y en las sombras. Representa la inteligencia maquiavélica, “el abogado del diablo”, sus objetivos están donde esté la mayor ganancia de poder político, capaz de hacer alianzas y manejos debajo y encima del agua, consigue lo que quiere a costa de cualquier precio, incluso por encima del bien de la nación y de su gente. Tiene poder de decisión.

Ari Brickman (Delfino Palacios)

Jefe de investigaciones de la CIN. Tiene tanto poder como conocimiento, es quien maneja el espionaje y toda la red de informantes de la organización. Ex coronel del ejército. Es deshonesto y ambicioso, se ha construido fama de incorruptible y tiene “amistades importantes” a las que debe el puesto que ostenta. Trepador y cobarde, es incapaz de enfrentar la verdad sobre sí mismo. Autoritario y egoísta, es insaciable cuando se trata de dinero.

Pablo Cruz (Emiliano Molina)

Hijo de Hernán e Irene. Esposo de Camila, de la que está profundamente enamorado. Estudió derecho mercantil y fue profesor adjunto en la facultad de economía donde dio clases a Camila y donde la conoció y se enamoraron. Convencional y fiel a la familia, sobre todo a su padre, al que admira profundamente, del que es cómplice incondicional y considera como ejemplo su fortaleza y honradez. Camila, en cambio, es su debilidad, capaz de removerle el corazón y el alma, de descolocarlo y sacarlo de sus cabales si su amor, o sus valores, se ven amenazados.

Verónica Merchant (Irene Montero Molina)

Esposa de Hernán, ama de casa, hogareña, dedica su vida a su familia. Aprensiva, juiciosa, conservadora y protectora.

Alejandro de la Madrid (Marcos Uribe)

Es un agente del área de investigaciones de la CIN. Es muy dedicado a su trabajo y carrera, la cual eligió sabiendo que podía marcar una diferencia. Es escrupuloso, agudo y trabajador. Honrado y bueno. Sus fines y motivaciones son similares a los de Hernán Molina, y como es muy intuitivo desconfía de su jefe directo, Delfino Palacios, aunque no es de hacer nada si no tiene manera de probarlo. Se obsesiona con encontrar al Capo y es capaz de llegar a él y enfrentarlo, lo cual deriva en la orden de Pancho de asesinar a su familia. A partir de esto se vuelve transgresor y pierde su cargo, pero sigue investigando por su cuenta hasta encontrar a Solís Armenta y encontrarse frente al dilema de entregarlo o hacer justicia por mano propia.

Danny Perea (Pamela Gaitán)

Agente de investigaciones. Compañera de Uribe. Está secretamente enamorada de él. Leal, recta y efectiva.

Guillermo Quintanilla (General Payró)

Militar de alto rango, cumple la función de Secretario de defensa. Dirige personalmente las operaciones para capturar al Capo por la importancia de éstas. Amigo de Hernán Molina.

Gustavo Sánchez Parra (Coronal Avilés)

Militar recto e incorruptible. Varias veces recibió ofertas para trabajar con el narco, pero siempre las rechazó. Es consciente del peligro pero no teme enfrentarlo. Lo peor para él sería traicionar sus principios, cosa que jamás hará.