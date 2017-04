El nuevo Spider-man es más humano y más real

"Spider-man: Homecoming" se estrena el próximo 7 de julio

Spider-man es considerado uno de los superhéroes más populares en el mundo. Sony ha creado varias encarnaciones del personaje en cine y después de muchos años, el personaje se integra al mundo de los Avengers en su propia película.

Spider-man hizo su debut en este mundo creado por Disney y Marvel el año pasado en “Capitán America: Civil War”. Pero a diferencia de ese episodio de la serie, que se enfocó en las interacciones de todos los superhéroes, esta próxima película, “Spider-man: Homecoming,” es la primera que relata las orígenes de Peter Parker.

A diferencia de las últimas que hicieron hace años, el protagonista es un muchacho más joven en un mundo más real.

“Por fin podemos ver un muchacho como un superhéroe porque ya hemos visto al billonario y al soldado. Y el tema de esta película es ‘¿qué haría un niño de 15 años?’ Estamos viendo a Peter desarrollándose como persona,” dijo Tom Holland, el actor que interpreta el personaje de Spider-man en la nueva película.

“En esta versión, Spider-man está experimentando y aprendiendo a usar sus poderes. Y cuando las cosas se complican sus poderes empiezan a ser un problema para él. Es importante poder hacer esto”, añadió.

Otra cosa que los fanáticos van a ver es la relación que el adolescente tiene con el famoso Tony Stark, mejor conocido como Iron-Man en las películas de Marvel. En ‘Capitán America’, Stark busca a Spider-man para ayudar y en esa escena se ve el comienzo de una relación que “‘Homecoming’ promete desarrollar”.

“Estamos viendo el comienzo de una relación entre dos hermanos. Stark no tiene hijos y Peter no tiene papás ni tíos ni hermanos. Vamos a ver otro lado de Stark que no se ha visto antes”, dijo Holland.

Y otra diferencia entre las otras películas que el diseñador de producción Oliver Scholl reveló fue el look.

“Esta película está metida en el mundo de un joven que descubre que tiene poderes. Viene de un mundo normal y después de sus aventuras con los Avengers, regresa a su casa en Queens, Nueva York, y ya no sabe qué hacer. Tiene que mirar cómo balancear estos dos mundos,” añadió Scholl.

“En el mundo de los Avengers tenemos un mundo glamoroso y el de los superhéroes. Y en esta película tenemos este muchacho que viene de un mundo completamente diferente. Y él tiene que preguntarse: ‘¿Cómo puedo ser un joven y a la vez un superhéroe?’ Esta película tiene un look casero y tiene influencia más real”, asegura.

El mundo de Hollywood ha sido criticado por muchos años por la falta de diversidad. Pero para crear el mundo real, el director Jon Watts, dijo que era importante tener personajes de todo tipo de razas y durante el proceso de casting buscó todo tipo de personajes.

“Cuando hice mi ‘look book’ les dije a los productores cómo quería el mundo y cómo tenían que ser los muchachos. Yo viví en Nueva York por 13 años y por eso sabía que esta escuela tenía que ser como es Nueva York. Entonces les mostré diferentes fotos de escuelas y a todos les gustó la idea”, explicó el cineasta.

“Tuvimos una cantidad de muchachos. Tuvimos excelentes audiciones pero a veces no teníamos un rol para ellos. Pero como era una escuela superior y podíamos tener varios muchachos hubo un oportunidad para crear un rol para él o ella. Y como todavía estábamos escribiendo el guión se abrieron muchas oportunidades para experimentar y buscar a los mejores actores”, concluyo Watts.

“Spider-man: Homecoming” se estrena el 7 de julio de 2017.