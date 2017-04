Jacqueline Bracamontes revela que tuvo una relación con William Levy durante telenovela

La actriz hizo las revelaciones en su libro autobiográfico "La pasarela de mi vida"

Jacqueline Bracamontes ha abierto las puertas de su vida privada en su libro autobiográfico, “La pasarela de mi vida”, donde hace revelaciones muy fuertes.

En entrevista para el programa “Primer Impacto”, la actriz y presentadora detalló algunas anécdotas de sus amores del pasado. Una en particular ha causado mucho ruido y es la confirmación de que la participante de Miss Universo 2001 tuvo una relación con William Levy.

El cubano y la actriz compartieron créditos en la telenovela “Sortilegio”. “El me había dicho ‘yo no estoy con mi mujer’, por eso estábamos saliendo, para ver qué pasaba” contó Bracamontes.

“Lo que me contó ese día me salvó de una situación que no era para mi”, dijo la actriz cuando Levy le contó que Elizabeth Gutierrez esperaba su segundo bebé.