Ya puedes usar dinero en efectivo para comprar en Amazon, te decimos cómo

Amazon lanza Amazon Cash, que permite pagar las compras en su sitio en línea sin necesidad de tener una cuenta en un banco o una tarjeta de crédito

Amazon anunció esta semana el lanzamiento de Amazon Cash, un nuevo servicio que permite a los consumidores agregar dinero en efectivo a su balance de Amazon.com mostrando un código de barras en un minorista participante y luego aplicando el dinero en efectivo inmediatamente a su cuenta de Amazon en línea. El servicio apoyará la adición de cualquier cantidad entre $ 15 y $ 500 en una sola transacción, dice Amazon.

Amazon Cash estará disponible en los comercios de Estados Unidos que participan en el servicio, incluyendo la Farmacia CVS, Speedway, Sheetz, Kum & Go, D & W Fresh Market, Supermercados Familiares y VG’s Grocery. Otras tiendas se añadirán en el futuro.

El servicio se parece a un esfuerzo similar de PayPal, cuya tarjeta PayPal My Cash le permite agregar fondos a su cuenta de PayPal en línea, utilizando dinero de su cartera y que también tiene un servicio que envía un código de barras.

Amazon Cash también está destinado a atraer a quienes no pueden pagar por compras en línea – porque solamente disponen de efectivo para pagar por sus compras, ya que no tienen una cuenta bancaria o tarjeta de débito, y no usan tarjetas de crédito.

Este “cliente en efectivo” (que no tiene cuentas de banco) representa alrededor del 27 % de los consumidores de EEUU, según un informe de 2015 de la FDIC.

Esas personas que pueden tener dinero en efectivo para pagar por productos y servicios que se ofertan en línea, no tenían una manera fácil de hacerlo. Hasta hoy, las opciones eran comprar una tarjeta de regalo de Amazon por una cantidad designada o agregar dinero en efectivo a tarjetas de prepago.

La oferta de este servicio también puede atraer a cualquiera que sólo quiere depositar dinero en efectivo en su cuenta de Amazon.com, fácilmente.

Las ventajas de Amazon Cash son que tan pronto cargues tu código de barra con dinero en efectivo en las tiendas participantes, los fondos están disponibles en la cuenta de Amazon del cliente. Tampoco hay honorarios (fees, en inglés) – algo que no se puede decir de todas las tarjetas prepago en el mercado.