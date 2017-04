El BMW i MemphisStyle en el BMW i3 y el BMW i8, presentados en el UniCredit Pavilion de Milán, Italia, rinden homenaje al estilo visionario del movimiento artístico y cultural que revolucionó el mundo del diseño en la década de 1980. El…

El BMW i MemphisStyle en el BMW i3 y el BMW i8, presentados en el UniCredit Pavilion de Milán, Italia, rinden homenaje al estilo visionario del movimiento artístico y cultural que revolucionó el mundo del diseño en la década de 1980.

El proyecto fue realizado por BMW i y Garage Italia Custom, que mostraron dos vehículos únicos con la década de 1980 con la incorporación del exclusivo diseño interior y exterior.

“La renovación del vínculo con BMW i es un gran placer”, dijo Lapo Elkann, presidente y director creativo de Garage Italia Customs. “Comparto totalmente su visión de mirar al futuro y a la innovación tecnológica como los elementos principales de cualquier proyecto.

“La creatividad, el estilo y la innovación han sido siempre factores clave en el trabajo que realiza mi equipo en el campo de la planificación y el estudio del diseño”, agregó. “Esta colaboración me ha dado la oportunidad de poner en evidencia mi gran pasión por los artistas de Memphis. He coleccionado importantes obras de arte de este movimiento durante bastante tiempo y me rodean e inspiran en mi vida diaria. Estoy muy orgulloso del resultado que ha conseguido mi centro creativo. De nuevo, mis diseñadores han superado cualquier expectativa y han conseguido trasferir la esencia real del diseño de Memphis a estos modelos futuristas únicos.”

BMW i MemphisStyle, homenaje al look de los 80s

Fundado en 1981 por Ettore Sottsass, el Grupo Memphis fue la máxima antítesis del funcionalismo y cualquier lógica comercial.

Con él surgieron líneas de muebles atrevidas que se caracterizaban por el uso de materiales poco habituales y originales diseños gráficos.

El estilo provocador se inspiraba en movimientos como el Art Decó y sus sorprendentes formas geométricas, el Pop Art con sus colores brillantes y el Kitsch como una manera de diferenciarse del diseño minimalista de la década de 1970.

“Durante la década de 1980, el Grupo Memphis cuestionó la seriedad formal y la funcionalidad clásica de los artefactos de diseño con un toque de provocación y humor”, dijo Adrian van Hooydonk, Vice Presidente senior de Diseño de BMW Group. “De este modo, Memphis se convirtió en un símbolo del diseño contemporáneo. Con sus proyectos de diseño, el Grupo cuestionó los dogmas existentes, despertó emociones y creó diseños con un alto valor de reconocimiento.

“El BMW Group ha perseguido un enfoque parecido con el diseño de los vehículos BMW i, la puesta en entredicho del lenguaje típico de los vehículos, la apertura de nuevos caminos y el nuevo diseño de los vehículos partiendo de cero.

La primera generación de vehículos eléctricos estaba destinada principalmente a atraer la atención. También adoptamos un nuevo planteamiento respecto a la materialidad.

Por ejemplo, fuimos el primer fabricante de coches que utilizó plástico reforzado con fibra de carbono como nuevo material para la producción industrial en serie. Agradecemos a Lapo Elkann la aportación creativa e inspiradora y estamos encantados de haber conseguido que uno de los miembros fundadores del Grupo Memphis, Michele De Lucchi, haya participado en esta colaboración con Garage Italia Customs”, agregó.

BMW i MemphisStyle: diseños hipnóticos y colores brillantes

Las líneas oblicuas, horizontales y verticales, los diseños hipnóticos y los colores vibrantes son las principales características de la nueva imagen creada por Garage Italia Customs.

Las superficies de marcado contraste expresan la rebelión y la liberación respecto a las rígidas normas del diseño tradicional. Llaman la atención la perfecta alineación de cada elemento y la manera en que las formas geométricas siguen a la perfección las curvas de la carrocería de los dos vehículos.

El trabajo fue extremadamente meticuloso y precisó más de cinco semanas de trabajo. Antes de llevar a cabo las distintas fases de pintura, se aplicaron diversos enmascaramientos para crear los diseños. La carrocería recibió hasta ocho capas de pintura, lo que demuestra la complejidad del proceso.

El interior confirma y expresa claramente en ambos casos la misma filosofía de progreso y experimentación del diseño de Memphis. Los materiales elegidos para la tapicería (tejido técnico, Alcantara® y cuero Foglizzo) ofrecen combinaciones cromáticas de gran contraste.

Destacan principalmente los colores brillantes, que van desde el naranja hasta el púrpura, verde y amarillo, y los diseños gráficos a medida.

Cada elemento del habitáculo es parte integral del lenguaje artístico que estimuló la década de 1980 e influyó en el diseño y la decoración durante los siguientes años.

Los MemphisStyle Edition BMW i3 y BMW i8 son ejemplares únicos. Garage Italia Customs ofrece el diseño a los clientes de BMW i bajo pedido.

Tras la presentación de la edición especial en el Salone del Mobile de Milán, el BMW i8 MemphisStyle se exhibirá en Frieze Nueva York 2017.