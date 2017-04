Ford Mustang 1964 ½ Unrestored en America On Wheels

En conmemoración de su Noveno Aniversario, la exhibición America On Wheels (AOW) contará con dos Mustangs clásicos que jamás han sido restaurados, uno de ellos, un Ford Mustang 1964 1/2 que será, sin duda, la atracción mayor de la nueva…

En conmemoración de su Noveno Aniversario, la exhibición America On Wheels (AOW) contará con dos Mustangs clásicos que jamás han sido restaurados, uno de ellos, un Ford Mustang 1964 1/2 que será, sin duda, la atracción mayor de la nueva exposición del museo “Pony Cars: Entonces y Ahora” (Pony Cars: Then and Now”) que arrancará el próximo 8 de abril y finalizará en octubre.

Esta exhibición pasará por el 17 de abril, un día especial para Ford Motor Company, puesto que fue ese día, pero del año 1964 cuando presentó el Mustang al mundo. En aquel año, Ron Hermann, de diecisiete años, admiró el nuevo Mustang V8 convertible de color azul claro, colocado sobre una plataforma en la agencia Barr Ford en Filadelfia. Ese día, Ron aportó cien dólares, su familia el resto y se hizo de aquel auto, que ha sido suyo desde entonces..

Lamentablemente, Ron tuvo que esperar casi un mes, hasta el 14 de mayo de 1964 para recibir su nuevo Mustang. Durante ese tiempo el distribuidor tuvo el coche y lo estuvo utilizando como auto muestra, en varias exhibiciones realizadas a todo lo largo y ancho de Philadelphia.

Se sabe que de vez en cuando, el joven se daba sus vueltas por la agencia para ver que el auto estuviera en óptimas condiciones y de paso, alejar a las personas que se atrevían a tocarlo. Un caballero ofreció al joven Ron una buena suma por el auto, pero el muchacho resistió la tentación.

Ford Mustang 1964 1/2 guardado en un garaje por más de medio siglo

La historia de Ron Hermann y su Pony es casi idílica. Durante los últimos cincuenta y tres años, el hombre ha sido el fiel guardián del Ford Mustang 1964 1/2, el cual prácticamente ha estado guardado en un garaje durante todo este tiempo. Linda Merkel, Directora Ejecutiva del Museo America On Wheels, comentó: “Esta es la primera vez que el Mustang convertible 1964½ sin restaurar del Sr. Hermann será visto por el público en décadas”.

Por su parte, Mark Gessler, Presidente de la Asociación de Vehículos Históricos (HVA), comentó: “El Mustang de 1964 ½ de Ron Hermann es un ejemplo claro de un excepcionalmente bien conservado Mustang, que así se ha mantenido desde su lanzamiento. Con sólo 17,084 millas recorridas, este muscle car aún conserva su pintura original, interior, capota e incluso sus neumáticos originales Firestone. Vehículos como este Mustang son extremadamente raros y son una parte importante de la herencia automotriz de América”.

Las otras joyas que serán exhibidas

El Ford Mustang 1964 1/2 del señor Hermann estará acompañado por otra pieza igualmente sorprendente: Un Mustang II 1963 concept car, prestado por el Museo Histórico de Detroit. Este coche fue presentado por Ford en el Grand Prix de Watkins Glen en 1963.

Adicional a estos dos Mustang, la exhibición contará con otros autos igualmente sorprendes, entre ellos el Camaro Pace Car de 1967; Dodge Charger 1970; un Plymouth Cuda de 1971 y un Shelby Mustang GT500 “King of the Road” 40th Anniversary Special-Edition, modelo 2008.