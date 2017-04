Going In Style: Michael Caine, Morgan Freeman y Alan Arkin dan el golpe

Conversamos con estas tres leyendas del cine que estrenan una comedia en la que tres amigos deciden robar el banco que amenaza con dejarlos sin hogar

No todos los días tres leyendas del cine se juntan para hacer una película. Así ocurre en “Going In Style”, una comedia protagonizada por Michael Caine (84 años), Morgan Freeman (79) y Alan Arkin (83), en la que tres amigos jubilados que viven en Brooklyn deciden asaltar el banco que amenaza con quitarles su pensión y sus casas.

Una semana antes del estreno de “Going In Style” –el 7 de abril– conversamos en un hotel de Manhattan con estos tres actores sobre el trabajo en el cine superados los 80 años, sus carreras y la importancia de los premios.

Pregunta: ¿Quién de los tres se alegró más de trabajar con los otros dos?

Alan Arkin: Jajajajaja.

Michael Caine: Nosotros [Freeman y él] nos conocemos de muchos antes que con Alan, con el que nunca habíamos trabajado antes.

Morgan Freeman: Así que Alan es el que tiene que estar entusiasmado de haber trabajado con nosotros.

Caine: Y luego nosotros nos entusiasmamos por trabajar contigo, Alan. Por conocerte.

Arkin: Una vez estaba trabajando con Redford y la primera escena que teníamos juntos, en el primer ensayo le digo: “¿Ésa es la forma en que vas a actuar?”. Y dice: “Sí, ¿por qué?, ¿por qué?”.

Caine y Freeman: Jajajaja [muertos de risa].

Freeman: Eso es tan de Robert, jajaja.

Arkin: ¡Se puso tan nervioso! Me reí y él se pasó las dos semanas siguientes tratando de evitar que le viera así.

Caine: Jajaja. Nosotros no hicimos eso. Demostramos que lo sabíamos todo. Nosotros tratamos de hacerlo rápido e irnos temprano a casa, que es una de mis ambiciones principales. Porque cuando te haces viejo, te cansas y no quieres tener un día largo. Nos levantamos a las 6 y media de la mañana para ir a trabajar.

Arkin: Todo el mundo cree que nos dedicamos a jugar bolos y bailar todo el rato. Pero esto es un empleo y trabajamos duro.

Caine: ¡Trabajamos seis días a la semana!¡Jornadas de 12 horas!

Arkin: Con setenta, ochenta y pico años, estamos trabajando 70 horas a la semana. Es trabajo, nos gusta, lo amamos, es emocionante… pero no es una fiesta.

Pregunta: Pero en la película parece que ustedes la pasan bien…

Freeman: ¡Oh, sí!

Arkin: Se supone que así tiene que ser.

Caine: Los tres personajes se conocen desde hace mucho y se lo pasan bien. Así que eso es lo que nosotros hicimos. Incluso si nos odiáramos entre nosotros, nadie se daría cuenta.

Arkin: De hecho nos odiamos y no se nota.

Pregunta: ¿Cuál fue la escena más divertida durante el rodaje?

Caine: Una en la que Morgan está en la cesta de un carrito y yo voy manejándolo.

Arkin: Y yo me lo pasé muy bien “no” manejando el carrito.

Caine: ¡Él se lo pasó bien con Ann-Margret! Nosotros no nos conseguimos ninguna chica en la película. ¡Él estuvo en la cama con Ann-Margret! ¡Qué te parece! Estábamos celosos.

Pregunta: Ustedes tienen unas carreras legendarias con muchísimos premios. Mirando atrás, ¿cómo de importantes son los premios y los reconocimientos?

Caine: Son muy importantes cuando los ganas. Oh, sí.

Freeman: Y después. Pero éste es el asunto. Si ganas un premio grande, tienes la tendencia de pensar que ése te va a llevar a tu siguiente trabajo. Si no ocurre así –y muy a menudo no ocurre así–, lo único que has conseguido es que alguien te haya dado un “door-stopper”. Yo tengo cuarenta o cincuenta “door-stoppers”.

Caine: No tienes suficientes puertas, ¿verdad?

Freeman: ¡No!

Caine: Necesitas una casa más grande.

Freeman: Tengo una casa grande y muchas puertas, pero no tantas.

Pregunta: ¿Hay un momento en el que ya no te importan más los premios?

Caine: Bueno, si te nominan para el Premio de la Academia (Óscar), es genial. Pero de repente te dan un premio a toda tu carrera en un lugar en Polonia… y yo no quiero ir a Polonia a recoger un premio a mi carrera. No tengo nada contra Polonia, pero está muy lejos. En mi oficina tengo una estantería y en la balda de arriba están los premios. Los miro y hay tres del mismo tipo: Mejor Actor joven, Mejor Actor y Lifetime Achievement. Tengo un montón de esos, el mismo premio [del mismo festival o gala] pero por tres razones diferentes.

Pregunta: ¿Les gustaría trabajar juntos de nuevo?

Los tres, al unísino: ¡No!

Caine: No, no. No importa cuánto quieran pagarme.

Arkin: Jajajaja.

Caine: A no ser que hagan una secuela de ésta.

Freeman: Tendríamos que hacerla, ¿verdad?

Comenzamos a despedirnos y los actores preguntan si les quedan muchas entrevistas.

Caine: ¡Hasta el jueves! La película se estrena el jueves. Ahí es cuando acabamos esto.

Freeman: ¿Más entrevistas? OMG.

Caine: Hemos hecho por lo menos mil.

Pregunta: ¿Cómo llevan atender a la prensa?

Freeman: Ésta es la parte más difícil de hacer películas.

Arkin: Es cuando ves las mejores actuaciones.