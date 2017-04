‘Súper Porky’ (Brazo de plata) dejó la Lucha Libre por esta razón

El carismático luchador reveló por qué se alejó del ring todo un año, aunque ya planea su regreso

Quienes crecieron viendo la Lucha Libre mexicana lo recuerdan con mucho cariño.

Sus 150 kilos de peso realizando todo tipo de movimientos sobre el ring, desde los más atléticos, los más cómicos y hasta “sensuales” pasos de baile, forman parte de todo un legado de ese deporte.

Hablamos del luchador Brazo de plata, quien es mejor conocido como Súper Porky, nombre que adoptó en su breve paso por la WWE.

Sin embargo, para José Alvarado Nieves, su nombre real, su pesado físico le ha pasado factura a través de sus 40 años luchando por lo que tuvo que hacer una pausa en su carrera.

“Me pusieron un balón gástrico, la pierna izquierda no quiere seguir bien pero aquí estamos. Las piernas se me estaban doblando por tanto golpe de 40 años y por lo gordo, se me iban de lado, traía 151 kilos y ahora tengo 111, a seguir echándole ganas y acomodar la pierna, quiero seguir en la lucha libre”, dijo Súper Porky en declaraciones que recoge el portal vanguardia.com.

Fue precisamente hace un año cuando dejó de luchar debido a sus problemas de sobrepeso, pero el obeso luchador se muestra optimista y con deseos de volver al ring.

“Tengo un año de descanso por el acomodamiento de la pierna, ojalá que en unos meses estemos de regreso”, comentó el luchador. “Ya me dijeron que sí puedo luchar, pero se tiene que arreglar la pierna. La lucha libre es muy bonita, sigue siendo mi amor, ojalá esté de regreso próximamente”.