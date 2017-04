Video: Khloé Kardashian siente que Caitlyn Jenner se llevó a su ‘segundo padre’

Caitlyn y Khloé tienen un encuentro en 'Keeping Up With The Kardashians' para aclarar el problema

A lo largo de los últimos años, Caitlyn Jenner parece haber asimilado con elegancia y maestría todas las repercusiones que, para su imagen pública, tuvo el cambio de sexo al que se sometió en 2015, ya que su experiencia y su popularidad le han convertido irremediablemente en todo un referente para la comunidad transexual y en una de las activistas más comprometidas con los derechos del colectivo.

Sin embargo, en todo este tiempo parece haber pasado por alto el efecto que su transición ha tenido en lo que a su relación con algunos miembros de su familia se refiere, concretamente a la que le une a su hijastra Khloé Kardashian, de la que se fue distanciando silenciosamente hasta que ambos terminaron casi de perder el contacto por completo.

Sin embargo, los dos se han sentado finalmente a debatir el deterioro de su hasta entonces estrecho vínculo, lo que ha dado a Khloé una buena oportunidad para explicar públicamente si la frialdad con la que ha venido tratando a Caitlyn en los últimos tiempos está o no directamente relacionada con su identidad de género.

“Eres todo lo que recuerdo, Bruce es todo lo que recuerdo. Así que no tenerte en mi vida ha sido un golpe muy duro, porque es como: Mi segundo padre, el hombre con el que crecí, el que me crió, me lo han quitado. Nadie me deja tener eso“, le dirigió durante una secuencia del próximo capítulo de la temporada, que se emitirá en su totalidad este domingo. “En esta familia no solemos tener mucho tiempo para procesar las cosas, y por lo menos yo, en ese momento, no estaba preparada para invertir en nuevas relaciones”, manifestó sobre el profundo contraste que, a su juicio, existiría entre las personalidades de Bruce y Caitlyn.

La sinceridad con la que se expresa la tercera de las tres hermanas Kardashian ante los sentimientos contrapuestos que le ha generado esta novedosa situación es sin duda resultado de la determinación con la que Caitlyn Jenner estaba decidida a averiguar por qué algunos integrantes del famoso clan televisivo habían dejado de “preocuparse” por ella de un día para otro.

“De verdad siento que desde hace algo así como un año y medio, nuestra relación se ha ido enfriando demasiado. Un día tras otro, mes tras mes, nadie me llama, nadie se preocupa por mí, ni siquiera un mensaje para decirme: ‘Hola, ¿cómo estas?’. Evidentemente se me pasa por la cabeza la idea de que quizá ya no les gusto porque he pasado por una transición. Así que, por favor, quiero saber qué he hecho mal, qué debería mejorar, qué he hecho bien y así poder seguir adelante”, le espetó a una incómoda Khloé.

La hija de Kris Jenner no dudó en aprovechar la oportunidad para sacar a relucir el sinfín de disputas que su progenitora y la propia Caitlyn han venido protagonizando desde que pusieran fin a su matrimonio y trataran de determinar el rol que la segunda cumpliría a partir de ese momento en su ámbito doméstico, una serie de enfrentamientos a los que Khloé también atribuye su actitud cada vez más apática en lo que a los asuntos familiares se refiere.

“Me ha resultado muy difícil experimentar todos estos cambios con tanta rapidez, al mismo tiempo siento que tengo que proteger a mi madre y, por otro lado, muchas de las cosas que estaban pasando no me parecían las más positivas. Pero ahora sé que no es mi lucha, al menos ya no lo es, tengo mis propias mie**** con las que lidiar, así que voy a dejar que sean ustedes quienes arreglen sus problemas. Pero no, no creo que Caitlyn sea una mala persona, en absoluto”, confiesa Khloé.