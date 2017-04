Qué probar y qué ni siquiera tratar para la artritis

Algunos tratamientos alternativos pueden ayudar con el dolor, pero otros no lo harán

Si eres uno de los más de 30 millones de estadounidenses con osteoartritis (OA), la forma más común de artritis, probablemente has considerado tratamientos además de los medicamentos para aliviar el dolor. Aproximadamente el 40% de las personas que tienen artritis han probado una terapia complementaria o alternativa como la acupuntura o el yoga, según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC).

“Cuando la medicina convencional falla para el alivio del dolor de artritis, muchas personas que sufren de esta enfermedad buscan métodos alternativos”, dice el doctor Marvin M. Lipman, M.D., asesor médico en jefe de Consumer Reports. “No solo existe poca evidencia que respalde muchos de estos tratamientos, sino que algunos ni siquiera están regulados”.

¿Hay alguno que sea útil? “Estos no tienen un efecto radical”, dice el doctor Richard Panush, M.D., un profesor en la escuela de medicina Keck en University of Southern California. “Algunos a lo sumo pueden tener pequeños efectos en algunas circunstancias para algunas personas”.

3 que podrían ayudar

Masaje. Una revisión de los estudios publicado en la revista científica Mayo Clinic Proceedings sugiere que la terapia de masaje puede aliviar el dolor y la rigidez de la OA de la rodilla. Los investigadores en un estudio recomendaron una sesión semanal de 60 minutos con un terapeuta certificado en masajes. (Busca uno en amtamassage.org.)

Tai chi. El ejercicio chino con sus movimientos lentos y rítmicos demostró en una revisión de 54 estudios del 2015 que reduce ligeramente el dolor de la artritis. Pero fue menos eficaz que los ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento. (Obtén más información en americantaichi.org.)

Yoga. Una revisión de 17 estudios publicados en la revista Musculoskeletal Care descubrió que el yoga reducía el dolor de la OA. Nuestros expertos recomiendan evitar el Bikram (yoga caliente) si tienes problemas de articulaciones. El calor puede hacerte sentir como que puedes estirarte más de lo que deberías, lo cual podría dañar más tus articulaciones.

Acupuntura. La investigación sugiere que esta terapia china tradicional, la cual incluye insertar agujas delgadas en el cuerpo en puntos específicos, reduce las molestias de la OA para algunas personas. Una teoría es que puede desencadenar la liberación de hormonas que inhiben el dolor, llamadas endorfinas. O tal vez podría proporcionar un efecto placebo, ayudándote a sentirte mejor sin una razón médica. Asegúrate de recibir el tratamiento con un profesional certificado. (Busca uno en mx.nccaom.org/findapractitioner.aspx.)

Y 3 terapias que debes evitar

Manipulación quiropráctica. Algunas investigaciones sugieren que la “realineación” de la columna vertebral por parte de un quiropráctico puede aliviar un poco el dolor general de la espalda y el cuello. Pero una revisión del 2012, publicada en la revista Rheumatology, no descubrió ninguna evidencia de que la terapia reduzca eficazmente el dolor de la OA.

Suplementos dietéticos. Algunas personas usan suplementos como la glucosamina y la condroitina (con frecuencia juntos) o el aceite de pescado para el dolor de las articulaciones. Hasta ahora, los estudios han demostrado que la glucosamina y la condroitina no son más eficaces que un placebo.

Las altas dosis de aceite de pescado pueden aliviar el dolor de articulaciones causado por la artritis reumatoide, una afección autoimune. Pero su efecto en la OA no es claro. Además, los suplementos de aceite de pescado pueden causar efectos secundarios como diarrea y dolor de estómago. Y los suplementos dietéticos no están bien regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA), así que no puedes estar seguro de que el que estás tomando contenga lo que indica la etiqueta.

Homeopatía. El principio detrás de la homeopatía es que algunas sustancias altamente diluidas pueden curar la enfermedad. Por ejemplo, el rhus toxicodendron, hecho de hiedra venenosa, se ha promocionado como un tratamiento para la OA. Pero Lipman dice que no hay una buena evidencia que respalde el uso de los remedios homeopáticos para la artritis o para cualquier otra afección.

3 estrategias inteligentes

Baja de peso si lo necesitas. Trabaja para perder las libras adicionales. El exceso de peso pone presión adicional sobre los tobillos, las caderas y las rodillas, lo cual puede aumentar de forma severa el dolor de la artritis.

Haz el tipo de ejercicio correcto. Las actividades que fortalecen los músculos, mejoran tu rango de movimiento y aumentan tu actividad cardiovascular pueden ayudar. Además del tai chi y posiblemente el yoga, considera un programa regular de caminata o natación. Obtén más información sobre los ejercicios adecuados para la artritis en arthritis.org/ living-with-arthritis/exercise.

Habla con tu médico. Si decides probar una terapia alternativa, es conveniente informar a tu médico con anticipación que puede referirte con un profesional de confianza en el área. Tu médico también puede informarte sobre cualquier peligro potencial o si podría haber interacciones con tu medicamento regular.