Desnudo de Ivonne Montero en Playboy fue de ‘buen gusto’

La actriz quiso mostrar a una mujer madura

Ivonne Montero recientemente causó sensación al mostrarse completamente desnuda para la revista Playboy. La actriz de 42 años habló de las fotos candentes en entrevista con Shanik Berman.

Para Montero, lo más importante era que las imágenes fueran de buen gusto, “eso fue lo primordial; para hacer este tipo de revista, lo más importante es que sea de buen gusto, una ropa bonita y adecuada”.

“Me preocupaba no volver a recuperar mi vientre plano, pero fui a una clásica botica a comprar ungüento que les daban en la antigüedad a las señoras para después del embarazo y me prometí que cada vez que fuera al baño, fuera a lo que fuera, me tenía que poner una embarradita del ungüento y así fue; afortunadamente no me quedó ni una estría ni piel colgadita”, comentó la actriz a “Shanik en Fórmula”.

La actriz ha recibido críticas por mostrarse sin ropa, pero así les respondió a todos sus detractores: “El desnudo, es así como venimos al mundo y así nos vamos a ir; el cuerpo es perfecto y tengo la virtud de que me dedico a esto y mi cuerpo me da el trabajo”.