VIDEO: Mujer confronta a hombre que se masturbaba a metros de ella en la playa

El hecho se registró en Mallorca, España

Una joven de 23 años que se relajaba en topless en una playa de Mallorca, España, vivió un desagradable momento cuando divisó a un hombre que se masturbaba al lado de ella.

Sin inmutarse, la joven se acercó al pervertido mientras lo grababa en la playa de Son Serra de Marina, situada en el municipio mallorquín de Santa Margalida, donde no había más de siete personas.

“Este tipo que estoy grabando se está pajeando mientras me mira en la playa, ¿vale?”, denuncia la mujer mientras el desconocido se queda de una pieza.

“No, no me rías. ¿Qué te crees? ¿Qué no tengo co**nes para grabarte? ¿Te crees que tengo que ser yo la que se preocupa?”, le cuestiona.

“Hazte una paja con la que te consienta que te la hagas”, continúa. “Pero, aquí, a mirarme, tocándote la po**a no vienes.

Segundos después, el individuo recoge sus cosas y abandona el lugar, mientras la presunta víctima persiste en sus cuestionamientos.

La mujer habló con el periódico La Vanguardia sobre el hecho.

“Como tenía el día libre decidí irme sola con mis dos perros a una playa apartada del alboroto de la ciudad. Me pegué una hora en coche y luego una caminata para ir a la parte más tranquila. Cuando encontré un sitio bonito, tranquilo y sin más perros a la vista, me tumbé a relajarme. Por el camino venía detrás de mí este señor. También buscaba un lugar donde sentarse y lo hizo a unos metros de mí, en paralelo”, narró.

“En un momento me giré y lo vi. No le di importancia porque se podía estar sacudiendo la arena de encima. Además, al ser una playa nudista tampoco me puse a mirarle en detalle. Ya en el segundo vistazo me di cuenta de que se estaba haciendo una paja descaradamente. Tumbado y mirándome”, agregó.