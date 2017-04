Aislin Derbez estrena película sobre apostadores en Netflix

MIAMI.- Aún con el mundo en contra, una adicción al juego y deudas hasta el cuello, es posible salir adelante.

Y de eso trata “Win It All”, historia escrita y dirigida por Joe Swanberg (V/H/S), la cual representó todo un reto para cada actor involucrado, ya que al no haber diálogos, debían aportar creativamente a la trama.

Con eso en mente, Jake Johnson tuvo que encarnar al apostador Eddie Garrett, mientras que a Aislinn Derbez le tocó dar vida a la enfermera Eva en esta producción de Netflix, que se estrena hoy.

“Su manera de trabajar es muy distinta a lo que estamos acostumbrados como actores, porque no le gusta escribir diálogos, todos son completamente improvisados.

“Eso le da una frescura y naturalidad distinta a la película entera; un toque muy peculiar. Sólo nos dio una especie de guión que marcaba la pauta de qué iba en cada escena”, compartió la actriz mexicana.

En la trama, Eddie se ve en la encrucijada de guardar una maleta llena de dinero, con lo que ganaría miles de dólares cuando el dueño regresara por ella… o apostar parte del motín y hacer su propia fortuna.

“Ésta es la historia de un hombre adicto al juego al que se le presenta una oportunidad para ganar dinero… pero precisamente a través de su punto débil. Así que empieza a gastar el dinero que no debe.

“Pero trata también de cómo, al enamorarse, tiene la intención de cambiar y, después de tocar fondo, querer ser mejor persona y recuperarse”, contó Derbez.

Y es que Eva, con paseos, citas y besos, le enseña a Eddie un mundo nuevo en matices. Ella, además, representa a una mujer mexicana, migrante y madre.

“Él (Swanberg) estaba buscando un personaje fuera del cliché, lo que me gustó mucho, porque no quería irse a la latina de siempre, morena. Tampoco quería (caer) en el cliché de contratar latinos que no saben hablar español, que siempre hacen eso en todos lados.

“Él dijo: ‘Quiero una persona real, como los miles de latinos que no son morenos y que hablan español como primera lengua, y que tienen un acento en inglés; que no lo hablan perfecto”, compartió la actriz.

Para la hija de Eugenio Derbez, esto muestra la realidad de miles de personas, lo que le da un toque único al director multinominado en los festivales de SXSW y Sundance.

“Es es algo que lo hace distinto: siempre se está fijando en algo a lo que nadie hace caso”, destacó.