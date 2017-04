¿Qué es pensar “fuera de la caja”?

Todos los grandes logros y avances de la humanidad han sido posibles porque ciertas personas se atrevieron a cuestionar la realidad del momento

Debes haber escuchado en algún momento esa expresión y haberte preguntado qué significa y por qué tiene una connotación tan positiva.

Básicamente, pensar fuera de la caja (outside the box) significa generar ideas más allá de los parámetros mentales convencionales; es decir, pensar creativamente y crear soluciones originales para problemas complejos.

Todos los grandes logros y avances de la humanidad han sido posibles porque ciertas personas se atrevieron a cuestionar la realidad del momento y generaron ideas, que luego pudieron plasmar en artefactos reales para lograr un propósito.

Así es como vimos al hombre pisar la luna, volar en aviones, excelente tecnología en el campo industrial o médico. En fin, todos los beneficios de los que hoy disfrutamos tienen el mismo origen: los inventores pensaron “fuera de la caja”.

“Pensar fuera de la caja” no es un talento con el que naces, sino una habilidad que cualquier persona puede adquirir durante su vida y perfeccionar todos los días. Al igual que hacemos con nuestro cuerpo, debemos ejercitar nuestra mente. Aunque no es un proceso sencillo, te ofrecemos unos simples consejos para empezar:

Desafíate a ti mismo: Cuando pienses: “Este problema es imposible de solucionar”, inmediatamente cuestiónate y piensa: “Este problema es imposible de solucionar bajo los actuales parámetros, pero si cambiamos los parámetros…”.

No limites tus ideas: Algunos pensamientos pueden parecer descabellados o simplemente imposibles de realizar, o que no tienen fundamento en la realidad, ni sentido común. No importa. Cualquier idea es aceptable en una “tormenta de ideas” personal.

Las ideas nuevas deben tener un valor agregado: No se trata de ser diferente solo por el hecho de ser diferente. Cada idea creativa que propongas debe tener algo que aporte un valor. Si quieres cambiar una puerta cuadrada por una triangular, asegúrate de que eso conlleva algún beneficio para alguien.

No temas al fracaso: Aun en el caso de que tu idea fracase, no te rindas. Aprende de la experiencia y sigue adelante con otras ideas o proyectos. No es una equivocación, es una experiencia de aprendizaje.

@PosadaLifeCoach