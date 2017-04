‘Canelo’ Álvarez: Chávez Jr. heredó sus fans, se me figura un niño

El boxeador tapatío estuvo en una teleconferencia con medios y fue duro contra su rival

Ya solo faltan 25 días para que Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr. puedan resolver sus diferencias.

Lo harán sobre el ensogado de la T-Mobile Arena el próximo 6 de mayo en un combate pactado en 164.5 libras que ha acaparado la atención del mundo del boxeo.

Sin embargo, cuando parece que ya se han dicho todo, surgen unas declaraciones de “Canelo” directas al orgullo de su rival para echarle más leña a la hoguera: aseguró que es como un niño, que es un rival más y que sus fans son heredados.

“Es una persona que habla mucho, que no sostiene lo que dice, no es una persona coherente, se me figura como si fuera un niño todavía”, dijo el pelirrojo en teleconferencia con medios, y aseguró que el sinaloense es un rival más, como los 50 que ha enfrentado en su carrera.

Álvarez dijo que a todos y cada uno de sus contrincantes ha “querido arrancarles la cabeza, pero esta (pelea) tiene la rivalidad, ese extra, ese coraje obviamente es un poco más”.

De igual manera, “Canelo” no se guardó nada cuando le preguntaron sobre la fanaticada que estaría apoyando a uno o al otro en el pleito de Las Vegas e insinuó que los seguidores de Chávez Jr. son el resultado del gran cariño que le tienen a su padre.

“Yo tengo muchos fans y los que tengo saben que me he ganado esto, desde nada hasta llegar a los primeros niveles. Él tiene muchos fans, pero no por él ni por lo que ha hecho, más que nada por su papá”, aseguró ´Álvarez. “Mis fans están ahí y es lo que me interesa y siempre he dicho, si son 10 mil, 20 mil, 100 mil o millones, con eso tengo y me dan mucho aliento y es lo que necesito nada más”.

Y aunque “Canelo” no quiere pensar por el momento en Gennady Golovkin, reveló que ya renunció al cinturón de peso súper welter de la Organización Mundial de Boxeo y que se quedará en los pesos medios tras verse las caras con Chávez Jr.