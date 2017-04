Confirmado: Julián Gil y Marjorie de Sousa están separados y en conflicto

Te contamos los detalles

Hace tan solo meses Julián Gil y Marjorie de Sousa gritaban su amor a los cuatro vientos, se comprometieron, y recibieron enamoradísimos la llegada de su hijo, Matías. Sin embargo, todo eso quedó en el pasado, pues pudimos confirmar que en este momento se encuentran separados, en medio de un conflicto y con muy poca, casi nula comunicación.

Aunque Marjorie aún conserva las fotos junto a Julián en su cuenta de Instagram, no es el caso del actor y empresario quien las borró todas. Según pudimos saber los celos, y los constantes viajes de Gil habrían sido el detonante de la ruptura, a esto sumado que en realidad este regreso, como ellos mismos confesaron, fue una prueba de la que terminaron embarazados.

Este martes un medio mexicano aseguró que Julián estaría demandando a Marjorie por no permitirle ver a su hijo, sin embargo supimos que esto no es cierto. Aunque la comunicación es casi nula entre ellos, todavía el actor no habría llegado hasta esa instancia.

Nos comunicamos con Alberto Gómez, publicista de la actriz, y quien fue el que nos comunicó a los medios los diferentes pasos de la pareja. Él nos dijo que por el momento no habrá ningún tipo de declaración sobre lo que está sucediendo y lo que se ha publicado, que no hay reacción ni comentarios.

En el caso de Julián nos hemos intentado comunicar con él, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta de su parte.