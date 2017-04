“Los papeles de Panamá” ganan premio Pulitzer 2017

Fue reconocido en la categoría de periodismo explicativo; el NYT se alza con tres galardones

The New York Times se ha hecho este año con tres premios Pulitzer más, mientras que un extenso trabajo conjunto del caso de los Papeles de Panamá se llevó el galardón en la categoría de periodismo explicativo.

En concreto, la redacción del diario se llevó el Pulitzer a la cobertura internacional por una serie de artículos sobre la situación política en Rusia y sus opositores, mientras que el mejor reportaje especial fue para el periodista C.J Chivers, que contó la historia de un veterano de guerra de Afganistán.

El fotógrafo independiente Daniel Berehulak ganó en la categoría de fotografía de noticias de última hora por la serie de instantáneas que publicó en The New York Times sobre las víctimas de la guerra contra las drogas desatada el año pasado en Filipinas tras la llegada al poder del presidente, Rodrigo Duterte.

Berehulak se llevó otro Pulitzer hace dos años por su retrato del impacto de la epidemia del ébola en África Occidental.

Fotografía cedida por el servicio de noticias del New York Times, que muestra al editor del periódico The Times, Arthur Ochs Sulzberger Jr. (centro).

Por su parte, el trabajo periodístico sobre los papeles de Panamá, que destapó la conexión de cientos de políticos, bancos y figuras destacadas a empresas registradas en paraísos fiscales, mereció el Pulitzer a mejor periodismo explicativo para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el grupo McClatchy y el Miami Herald.

El Pulitzer al servicio público, considerada una de las categorías más destacadas de entre las 21 con las que cuenta el galardón, fue entregado al New York Daily News y la publicación ProPublica.

Ambos medios de comunicación publicaron una serie de trabajos que exponían los desahucios llevados a cabo por el Departamento de Policía de Nueva York, que amparado por una ley aprobada hace décadas expulsaban de sus hogares o negocios prácticamente de forma exclusiva a ciudadanos de minorías sociales.

Por otra parte, David Fahrethold, del Washington Post, se hizo con el Pulitzer al mejor trabajo de periodismo nacional por su análisis y seguimiento de las donaciones anunciadas por el entonces candidato republicano a la presidencia, Donald Trump.

En la categoría de mejor trabajo de periodismo de investigación, el premiado fue el periodista Eric Eyre, del Charleston Gazzete Mail, por su cobertura del flujo descontrolado de opiáceos en las zonas más desfavorecidas de West Virginia.

Los periodistas del East Bay Times han recibido por su parte el premio a la mejor cobertura de una noticia de última hora por trabajo sobre el incendio del edificio Oakland Ghost Ship, en el que murieron el pasado diciembre 36 personas que asistían a un concierto.

Peggy Noona, del Wall Street Jornal, recibió el premio en la categoría de comentario, Hilton Als de The New Yorker a la crítica, Art Cullen de The Storm Lake Times al artículo editorial y Jim Morin del Miami Herald a la caricatura editorial.

Con estos Pulitzer, otorgados por la prestigiosa Universidad de Columbia, se quiso destacar el periodismo que “se enfrenta a políticos e instituciones poderosas”, por una parte, y el que “expone el abuso sistemático de gente que tiene pocas esperanzas de poder protegerse”, afirmó durante el anuncio el administrador de los galardones, Mike Pride.

Asimismo, Pride quiso lanzar un mensaje positivo sobre el estado de los medios de comunicación y el periodismo, y afirmó que la profesión no está pasando por un momento de crisis, sino que “está en medio de una revolución” gracias al avance de las tecnologías.

“La era digital le ha dado al periodista herramientas y fuentes con las que no soñaban sus predecesores. Ha hecho el mundo más pequeño y por lo tanto más accesible, y ha permitido más asociaciones que expanden el efecto del periodismo de denuncia”, agregó Pride.

“Incluso con sus defectos, una prensa libre sigue siendo una de las piezas claves de la democracia”, aseveró.

Además del prestigio y el reconocimiento global, los ganadores se llevan un premio en metálico de 10.000 dólares, a excepción de galardón al servicio público en periodismo, que premia a una publicación en lugar de un individuo y es reconocido con una medalla de oro.

Los Pulitzer fueron creados en 1917 en honor al editor de diarios Joseph Pulitzer (1847-1911), y la Universidad de Columbia recibe cada año más de 2,400 candidaturas para sus 21 categorías, que son analizadas por un centenar de jueces distribuidos en distintos jurados.