‘Me dan favorito porque soy mejor que él’, afirma ‘Canelo’ Alvarez

El pelirrojo tapatío insistió en el valor que él le da a este combate frente a Julio César Chávez Jr. por ser un duelo entre dos mexicanos.

Confiado y rebosante de optimismo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez puntualizó este martes el compromiso de lograr una gran victoria para sus parciales y no descartó que pueda noquear a Julio César Chávez Jr. en su batalla del 6 de mayo en Las Vegas.

En conferencia con los medios, desde San Diego, donde tiene establecido su campamento, el pelirrojo tapatío insistió en el valor que él le da a este combate por ser un duelo entre dos mexicanos.

“No es por un título mundial es mucho más por orgullo… Es una pelea entre mexicanos y eso va por encima de cualquier título mundial”, dijo Alvarez.

Vista como la mejor pelea entre mexicanos en al menos quince años, Chávez Jr y “Canelo” Álvarez entraron en la recta final de su preparación en la que el excampeón de los superwelters debe subir hasta las 164.5 libras, peso pactado para el combate, mientras que su rival debe bajar desde los supermedianos.

¿Cómo va el manejo de peso para esta pelea?

“Muy bien. Aún tengo que bajar unas libras, pero estamos muy contentos de saber que no debo bajar tanto ni deshidratarme para dar el peso… Me siento muy rápido, muy ágil y creo que llegó con mucha más pegada para este combate”.

Más allá del plan promocional del evento que gestiona Golden Boy Promotions, Alvarez en todo momento sostuvo su actitud pugnaz al referirse a su rival.

¿Hay algo que claramente te moleste de la actitud de Chávez?

“La rivalidad con él empezó hace unos diez años, en ese tiempo ellos tenían la posibilidad y no quisieron hacer la pelea. El es de hablar mucho y no sostener de manera coherente lo que dice… Es como un niño”.

¿Por fin, apostaron la bolsa?

“No. No se hizo la apuesta porque el papá no lo dejó”.

Así de rotundo y de punzante quiso lucir el monarca de las 154 libras quien descartó que el hecho de que Julio César Chávez padre sea una leyenda para los mexicanos no lo va a frenar a la hora de castigar a Chávez Jr.

“Esto del boxeo es de lastimar al rival y si la pelea se da así y le estoy dando un castigo, así será… Nada me va a detener”, añadió.

Ya sabes que Chávez Jr. presume en redes sociales su gran preparación para esta pelea ¿Eso te preocupa?

“Eso me gusta porque significa que tendremos una gran pelea que es lo que yo le he prometido a todos mis fans a los mexicanos y la gente del boxeo. Si Chávez, como dicen, llega muy bien preparado y muy motivado eso es garantía de que vamos a dar un gran espectáculo”.

‘Sí, soy favorito’

Aunque Alvarez ha sido visto desde un principio como favorito para lograr la victoria, esa diferencia parece ser menor en semanas recientes, algo de lo que no se ocupa ni lo preocupa en lo más mínimo.

¿Qué significa ser favorito sobre Chávez para esta pelea?

“Que me den favorito tiene que ver con la carrera de ambos… Soy un boxeador responsable con una gran carrera y él ha tenido muchos altibajos… El no es un ejemplo para los niños y si me dan favorito es porque soy mejor que él simplemente”.

¿Ves la pelea por nocaut o crees que puede irse a la distancia?

“Yo no creo que vaya a la distancia… Por la preparación de ambos, por la pegada… por la motivación, yo estoy seguro en un alto porcentaje que terminará por nocaut”.

Oscar de la Hoya ratificó el ‘soldout’ de la taquilla en el T-Mobile Arena que acogerá el combate, pero no se confirmó que la ceremonia de pesaje sea en el MGM Grand Garden Arena, como lo publicaron algunos medios.

