Vin Diesel y Michelle Rodríguez calientan Washington Heights

Miles de personas se reunieron en el barrio de Manhattan para ver de cerca a sus ídolos

El barrio neoyorquino de Washington Heights se levantó esta mañana ‘rápido y furioso’ gracias a la visita de Vin Diesel y Michelle Rodríguez con motivo de la promoción de la película ‘The Fate of the Furious‘, la octava entrega de la conocida saga ‘Fast and Furious‘ que llegará a las pantallas de cine el próximo 14 de abril.

El actor no dudó en mostrar su emoción en su página oficial de Facebook, donde compartió un vídeo en directo con sus más de 100 millones de seguidores. “Es increíble estar aquí, en el lugar donde empezó todo, afirmó, entre gritos, el actor, que invitó a varios de sus compañeros de reparto a que dijeran unas palabras delante de la cámara.