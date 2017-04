Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 14 de abril

Exhibición ‘Memoria presente’

El Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) conmemorará su aniversario número 30 con una exhibición que destacará obras de arte creadas por artistas locales. La exposición, que durará hasta el 13 de agosto, será un despliegue de diferentes expresiones artísticas y opiniones políticas. La entrada es gratis. nationalmuseumofmexicanart.org

Teatro ‘Destiny of Desire’

La intriga y el engaño alimentan la obra de teatro ‘Destiny of Desire’, cuya trama está basada en las historias típicas e intrigantes de las telenovelas tradicionales. La comedia teatral de la escritora Karen Zacarías y del director José Luis Valenzuela se presenta en el Teatro Goodman (170 N. Dearborn St.) hasta el 16 de abril. Boletos $15-$65. http://www.goodmantheatre.org/season/1617-Season/Destiny-of-Desire

Exposición de flores ‘Spring Training’

El invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) será transformado en un campo de beisbol con motivo del inicio de la temporada de entrenamiento. Además de las flores de primavera, también se exhibirá una réplica botánica del marcador famoso del estadio de los Cachorros de Chicago y del trofeo que recibió el equipo después de ganar la Serie Mundial. La exposición culminará el 14 de mayo, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. garfieldconservatory.org/event/spring-flower-show-spring-training

Exposición de flores

La tienda por departamentos Macy’s será transformada en un jardín bajo techo, en el que se almacenarán más 2 millones de flores y plantas exóticas durante la exhibición anual de flores que culminará el 9 de abril. La entrada es gratis. social.macys.com/flowershow/#/city/chicago

Odysseo

Un espectáculo y experiencia teatral con 48 jinetes, acróbatas y 65 caballos, quienes explorarán las maravillas del mundo con la ayuda de una pantalla enorme, un lago y una montaña de tres pisos de altura bajo la carpa ubicada en el estacionamiento del estadio Soldier Field (1410 Museum Campus Dr.) Hasta el 23 de abril. Boletos $34.50-$144.50. cavalia.com

Semana de robots

Estás invitado a interactuar con los robots diseñados por los estudiantes de escuelas de Chicago durante la Semana de Robots en el Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Dr.) el 14 y 15 de abril, de 9:30 am a 2 pm. Boletos $11-$18. http://www.msichicago.org

Sábado 15 de abril

Festival Internacional de Poesía

Se realizarán una serie de encuentros entre poetas locales e internacionales durante el festival de poesía internacional ‘Poesía en Abril’. La serie de lecturas y eventos especiales continuará con la presentación del literato uruguayo Roberto Echavarren, el poeta colombiano Armando Romero, y de Chicago los escritores Marta Cecilia Rivera, Fermina Ponce, Miguel Marzana y Miguel López Lemus, en la Catrina Café (1011 W. 18th St.) a las 7 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/contratiempo

Búsquedas de huevos y visitas del Conejo de Pascua

Todos los niños se divertirán durante la búsqueda de huevos en el Parque McKinley (2210 W. Pershing Rd.) de 10 am a 12 pm. La entrada es gratis. Llegará el Conejito de Pascua a la búsqueda de huevos en el Parque Armour Square, de 10:30 am a 12:30 pm. Habrá brincolines, animales de granja y juegos para los niños. Boletos $10. La búsqueda de huevos también se llevará a cabo en el Parque Humboldt (1440 N. Sacramento Ave.) a las 11 am. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/bunny-events

Desayuna con el Conejo de Pascua

El Conejo de Pascua saldrá a saludar a los niños durante el desayuno en el Zoológico Brookfield (3300 Golf Rd.) en Brookfield, mientras la banda musical Banjo Buddies deleita al público con sus melodías festivas, el 15 de abril, a las 9 am y 11 am. Boletos $21.95-$29.95. También habrá desayuno con la Coneja de Pascua en la tienda Macy’s (111 N. State St.) el 15 de abril, a las 9 am. Boletos $17.95-$29.95. http://www.czs.org/Brookfield-ZOO/Events/Upcoming-Events/Breakfast-with-the-Bunny y macysrestaurants.com/bunny-brunch

Easter Egg-Stravaganza

Será un día de diversión y alegría para todos los niños, quienes estarán invitados a conocer al Conejo de Pascua, buscar huevos, bailar, subirse a los clásicos caballos y animales del carrusel, y conocer a los animales en el Zoológico Lincoln (2200 N. Cannon Dr.) de 8 am a 1 pm. http://www.lpzoo.org/easter-egg-stravaganza

Chuy Lizárraga

A un par de días de realizar la grabación del video de su nuevo sencillo ‘Casada o no’ en Mazatlán, México, el cantautor sinaloense Chuy Lizárraga llegará a Chicago a cantarle a todos sus seguidores en el Volkán (2501 S. Kedzie Ave.) a las 9 pm. Boletos por adelantado $30. http://www.vivatumusica.com

Homenaje a Selena

Han pasado 22 años de la muerte de la cantante tejana Selena y en Pilsen se conmemorará su trayectoria musical con un espectáculo travesti y de karaoke en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W 19th St.) a las 7 pm. http://www.facebook.com/CulturaInPilsen

Domingo 16 de abril

Los Tigres del Norte

Arranca la temporada de conciertos al aire libre con la presentación del legendario grupo de música norteña Los Tigres del Norte, quienes amenizarán la fiesta en el Rancho 57 (3101 W. 153rd St., en Markham) junto a las bandas Marco Flores y La Jerez, La Chacaloza y Los Escamilla. El espectáculo musical arrancará a las 11 am. Boletos $50. http://www.vivatumusica.com

Carlos Vives

El cantautor colombiano estrenará sus más recientes éxitos musicales, incluyendo el dúo ‘Al filo de tu amor’ junto a Wisin y la colaboración con Shakira para el tema ‘La bicicleta’, en Chicago durante su concierto en el Rosemont Theatre (5400 N. River Rd., en Rosemont) a las 7 pm. Boletos $61-$131. http://www.vivatumusica.com

Concierto de sonideros

Más de 35 sonideros se reunirán para poner a todos a bailar sobre dos pistas al ritmo de cumbia en el antro Volkán (2501 S. Kedzie Ave.) a las 9 pm. Boletos por adelantado $20. http://www.vivatumusica.com

Matamoska! en Chicago

El grupo californiano Matamoska! se presenta en concierto en Chicago el domingo 16 de abril de 2017 en Beat Kitchen, 2100 W. Belmont. En el evento 420 Skafest también actuarán a las bandas locales Malafacha, Nahuales Underground y Self Medicated. Las puertas se abren a las 8 pm y se necesita tener 17 años para entrar. Oorganizado por The Chicago Ska Collective. Más información al 773-420-7392

Jueves 20 de abril

Festival de Cine Latino de Chicago

Ya es hora de disfrutar del trigésimo tercero Festival de Cine Latino de Chicago, del 20 de abril al 4 de mayo, en las salas del AMC River East 21 (322 E. Illinois St.). Boletos $10-$13. Se estrenarán películas de 20 países latinoamericanos después de la gran apertura del festival con la comedia argentina ‘Una noche de amor’. La protagonista de la película Carla Peterson asistirá a la proyección a las 5:30 pm. chicagolatinofilmfestival.org

Viernes 21 de abril

Festival Internacional de Cine y Música de Chicago

Festejarán la primavera con una compilación de películas, conciertos y eventos culturales del 21 al 23 de abril. Entre ellos, la proyección del documental ‘The Way to Andina’, la historia de la ópera escrita por el compositor inmigrante Eustasio Rosales, se llevará a cabo en el Chop Shop & 1st Ward (2033 W. North Ave.) a las 3 pm. Boletos $10-$30. cimmfest.org/the-way-to-andina