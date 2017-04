Alcanzar un sueño

Joven latino comparte su música y su mensaje de esperanza

Raymundo tenía tres años de edad cuando escuchó por primera vez a una banda de Mariachi. Fue entonces cuando, a pesar de su temprana edad, el residente del Sur El Monte descubrió su vocación.

“Íbamos a un tianguis con mis papás y allí estaba la banda. Mi mamá después me contó que, al verlos, yo me quedaba ‘embobado’. Hasta llegué a creer que ‘tianguis’ era el nombre de la banda”, recordó riendo. Fue en ese momento, que el joven de 29 años de edad supo que había nacido para ser músico.

Desde los 9 hasta los 21 años, Raymundo integró la banda Mariachi Voz de América.

“Después de 12 años de Mariachi tomé la decisión de seguir como solista y músico de Latin Pop”, compartió. Pero tomar la decisión no fue fácil y el joven músico tuvo que enfrentarse a críticas y comentarios que lo desilusionaron y lo llevaron a la depresión.

“Hubo muchos en este negocio que me dijeron que estaba muy gordo y muy feo para grabar este tipo de música y que no me iban a aceptar. Muchos me dijeron que tenía muy buena voz pero que no iba a vender boletos”, recordó el joven.

Estos comentarios lo deprimieron mucho, pero en lugar de renunciar a su sueño, Raymundo revirtió su depresión y usó esa experiencia para compartir con otros, los sentimientos por los que estaba atravesando.

El joven también encontró el apoyo necesario en sus padres.

“Mis papás me criaron para que siempre siga a mi corazón”, indicó el cantautor, quien se describe a sí mismo como a un soñador. “Nunca me dijeron que me dedique a otra cosa. Al contrario, me dieron tiempo para procesar mis sentimientos. Nunca pararon de amarme y de apoyarme”.

El joven angelino confesó que, como cualquier artista o músico, todavía tiene sus días difíciles, pero que esto no lo detiene para seguir adelante con su sueño.

Mi madre, mi inspiración

Para crear sus canciones, Raymundo se inspira tanto en experiencias personales, como en historias que escucha al pasar o que se imagina. “El amor me inspira”, explicó.

El cantautor describió su proceso creativo como a una terapia y también como a una necesidad de sacar afuera las emociones y lidiar con la ansiedad.

Un año atrás, Raymundo recibió una noticia que nadie está preparado para oir, y que lo inspiró a escribir una canción para su madre.

“Fui el primero en enterarme de que mi mamá tenía cáncer de seno. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida”, compartió. Raymundo se encargó de comunicarles la noticia a su padre y a sus hermanas. Irónicamente, fue la fortaleza de la madre la que ayudó a la familia a atravesar el difícil momento.

“Diez años atrás había comenzado a escribir una canción para mi mamá, pero nunca la había terminado. Es muy difícil poner en una sola canción todo lo que uno siente por su madre”, reflexionó.

Pero al enterarse de la enfermedad, Raymundo supo que tenía que terminarla, “Para que la escuche, para motivarla, para seguir echándole ganas, para celebrar a mi mamá en vida”, explicó.

Nunca renuncies a tus sueños

“Si cada día que despiertas, tienes en tu mente el mismo sueño. Si sigues pensando que quieres seguir la misma carrera, ya sea cantante, profesor o policía, o lo que sea, lo estás sintiendo por alguna razón, es porque está en tu corazón. Necesitas vivir ese sueño y hacer todo lo posible por alcanzarlo. Es ese sueño lo que hace latir tu corazón y sentirte vivo”, compartió.

Entre sus planes, Raymundo cuenta con la salida de su disco, El Soñador, “una recopilación de mis mejores canciones”, indicó. Sus temas pueden encontrarse en Spotify y iTunes.