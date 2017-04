Brutalidad policial: cruzó por la mitad de la calle y casi lo matan (Video)

En lo que va del año 284 personas han sido baleadas y asesinadas por la policía.

Un residente de California fue arrojado al suelo por un oficial de policía y golpeado brutalmente en la cara varias veces. ¿La razón? el hombre afroamericano había cruzado por la mitad de la calle (jaywalking).

“Sentí que el oficial iba a sacar un arma y dispararme en la espalda o algo así”. dijo hoy Nandi Cain Jr. quien fue atacado brutalmente ayer en la ciudad de Sacramento cuando se dirigía a su casa.

Cain caminaba en la calle cuando notó que el oficial se acercaba por detrás con la mano en su arma. De inmediato levantó las manos y cuando este se le acercó, le pregunto el motivo de la parada.

“Cruzaste por la mitad de la calle”, dijo el oficial. De inmediato el agente de policía agarró a Caín por el cuello, golpeándolo contra el suelo. Luego de tenerlo sometido y de golpearlo durante varios segundos otros oficiales acudieron a la escena y ayudaron a subyugar y esposar a Cain.

Desde ayer la imágenes se han vuelto virales en las redes sociales de igual forma que ha generado gran repudio por parte de la comunidad afroamericana en Sacramento que acusa este como un ejemplo más de brutalidad policial.

“Pensé que iba a ser el próximo Trayvon Martin “, dijo el hombre al explicar a los medios locales que su estrategia fue quedarse quieto para evitar que le dispararan. “No digas nada. No te muevas. No hagas nada. No les des una razón. Eso es lo que quieren, que yo reaccionara”.

Todo el incidente fue capturado en vídeo por varias cámaras de policía y el celular de un amigo de la victima que estaba cerca al lugar de los hechos.

En su declaración, funcionarios de la policía de Sacramento dijeron que han revisado las imágenes y “determinaron que las acciones del oficial parecían estar fuera de la política”.

El agente involucrado ha sido suspendido, dijo la policía de Sacramento, y es objeto de una investigación interna y penal.

.@SacPolice deputy chief calls altercation with Nandi Cain “disturbing” pic.twitter.com/Adkw9eBUNA — Tom Miller (@KCRAMiller) April 12, 2017

Este caso ocurre precisamente cuando los departamentos policiales de los Estados Unidos están bajo fuerte escrutinio ante el creciente número de demandas por el uso desmedido de la fuerza contra contra afroamericanos, latinos y otras minorías.

En lo que va del año 284 personas han sido baleadas y asesinadas por la policía, según la base de datos de la Fuerza Fatal de The Washington Post . De éstos, el 25 por ciento eran afroamericanos. El año pasado, 963 personas fueron baleadas y asesinadas por la policía, incluyendo 233 personas de raza negra.