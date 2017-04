Jude Law dará vida a un joven Dumbledore en la secuela de ‘Fantastic Beasts’

El británico interpretará el papel que inmortalizaron Richard Harris y Michael Gambon

El actor Jude Law recogerá el testigo de los intérpretes Richard Harris y Michael Gambon, que ya dieron vida al director de Hogwarts en anteriores películas de la franquicia de Harry Potter, para meterse en la piel de un Dumbledore joven en la anticipada secuela de ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’, que dirigirá David Yates y protagonizará una vez más Eddie Redmayne en el papel del mago Newt Scamander.

“Jude Law es un portento como actor, tiene mucho talento y soy admirador de su trabajo desde hace tiempo. Tengo muchas ganas de poder trabajar finalmente con él. Sé que será capaz de capturar de una manera brillante todas las facetas inesperadas de Albus Dumbledore que J.K. Rowling desvelará en esta etapa desconocida hasta ahora de su vida“, ha asegurado el cineasta, que ha contado una vez más con la supervisión de la autora de las aventuras del niño mago más famoso del mundo para el guion de esta segunda entrega.

“Como fans de la historia, estamos encantados de que Jude Law se una al reparto de ‘Fantastic Beasts’, para interpretar a un personaje querido por todo el mundo. Jude es miembro de la familia Warner Bros desde hace años y esperamos ansiosos el momento de comenzar esta nueva aventura con él“, apuntan desde los estudios Warner, responsables de todos los filmes inspirados en los libros de Rowling.

Ya se ha confirmado que Johnny Depp volverá a retomar el papel del mago oscuro Gellert Grindelwald en la cinta, que comenzará a rodarse entre París y Londres a partir del próximo mes de agosto.