Orlando Bloom rompe el silencio sobre fotos al desnudo

O episódio foi em agosto de 2016, mas só agora #OrlandoBloom resolveu comentar as fotos em que aparece nu com ao lado de #KatyPerry, durante viagem de férias na Sardenha, na Itália. O ator comentou pela primeira vez o flagra indiscreto em entrevista para a edição inglesa da revista "Elle" que chega às bancas em maio. "Sim, foi extremamente surpreendente. Eu não teria me colocado nessa posição se eu tivesse pensado que isso iria acontecer. Fui fotografado um milhão de vezes de um milhão de maneiras diferentes. Eu tenho um bom radar. Estivemos completamente sozinhos por cinco dias. Nada ao nosso redor. Não havia como ninguém conseguir alguma coisa. Então eu tive um momento em que queria me sentir livre… O que posso te dizer? Nota para si mesmo: você nunca está livre (risos)". Sobre o fim do seu relacionamento com a cantora, ele afirmou: "Nós somos amigos. É bom. Somos maduros. Ela é uma pessoa muito visível, mas eu não acho que alguém se importe com que eu ando fazendo. Nem deviam. É entre nós dois. É melhor ser um exemplo para as crianças, mostrando que términos não tem que ter a ver com ódio".

