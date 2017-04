George Lucas, Harrison Ford y más estrellas celebran 40 años de Star Wars con muchas sorpresas

Star Wars Celebration reúne a decenas de miles de fans en Orlando

ORLANDO, Florida – No estaba previsto, pero George Lucas apareció en el escenario principal de Star Wars Celebration en Orlando y miles de fanáticos se levantaron de sus asientos, aplaudiendo, gritando y coreando el nombre del creador de la saga más exitosa de la historia del cine.

Poco después, tras presentar a diferentes actores que participaron en la franquicia, otra gran sorpresa emocionó aún más a los reunidos en una enorme sala del Orange County Convention Center: Harrison Ford apareció sobre el escenario para recordar sus inicios como actor de la mano de Lucas.

“Star Wars fue el principio de un viaje increíble. Todo empezó con George (Lucas) en ‘American Graffiti’, luego volví a trabajar de carpintero y de nuevo George me volvió a llamar para ponerme las botas y actuar”, recordó Ford, quien bromeó sobre cómo consiguió el papel del piloto Han Solo.

“Volar, sí. Pero aterrizar, no”, dijo entre las risas de los presentes, ya que Ford ha tenido varios incidentes volando sus propios aviones.

Loading the player...

Una franquicia que cumple 40 años

La convención de seguidores de Star Wars, que cada vez se celebra en una ciudad diferente, se centra este año en el 40º aniversario del primer film “Star Wars: A New Hope”, que se estrenó en 1977. Y Disney, que ahora tiene los derechos de la franquicia, lo ha querido celebrar por todo lo alto.

Los actos arrancaron la mañana del jueves con un panel presentado por Warwick Davis, quien a los 11 años interpretó a un ewok en “The Return of the Jedi” en 1983. Por el escenario pasaron muchos de los actores que interpretaron a los ya legendarios personajes de Star Wars, así como Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm.

“Su pasión y su dedicación es lo que más nos ha inspirado. Les consideramos a todos ustedes parte de la familia de Lucasfilm”, dijo Kennedy a los fanáticos presentes y también a los millones que siguieron el evento a través de Internet.

“Pero el mayor honor para mí es honrar al hombre cuyo genio nos ha unido aquí a todos”, continuó Kennedy para presentar, por sorpresa, a Lucas.

“Una ópera espacial”

El guionista y director contó cómo nació el proyecto “Star Wars” que trató de vender a estudios de Hollywood como ésta “space opera thing”. Cuando por fin logró producirla, fue un éxito que cambió la historia del cine.

“No debería decir esto, pero es un film para niños de 12 años”, dijo Lucas antes una audiencia que en su mayoría tenían más de 30 años. “La idea era hacer un film de aventuras con un mensaje profundo. Es un film mitológico sobre la amistad, la honestidad, la confianza, hacer lo correcto, vivir en el lado bueno y evitar el lado oscuro… Un mensaje para el chico de 12 años que empieza a enfrentarse al mundo real, asustado, cuando comienza a pensar diferente de sus padres”.

Lucas, que ya no está implicado en la realización de la última trilogía ni en los films paralelos como “Rogue One”, no dejó pasar la ocasión de criticar el mundo de los grandes estudios de Hollywood.

“Una cosa sobre los estudios: firmas y te dicen ‘queremos hacer todas tus películas’, lo cual suena fantástico. Pero luego te das cuenta de que les has entregado todo y ellos te poseen para el resto de tu vida”, apuntó el cineasta.

El acto se intercaló con mensajes en video de algunas estrellas que no pudieron asistir, como Samuel L. Jackson y Liam Neeson, que bromeó con que estaba rodando una película sobre Jar Jar Binks en la que el odidado personaje se pasa al Lado Oscuro.

Hayden Christensen, quien interpretó a Anakin Skywalker en los episodios I, II y III, sí subió al escenario y compartió que estaba tan acostumbrado a hacer el ruido de los sables láser desde pequeño, que durante el rodaje no podía contenerse y Lucas tenía que repetir las escenas porque movía la boca.

Carrie Fisher, siempre presente

Anthony Daniels, el único actor que ha aparecido en todas las películas de Star Wars con su personaje C-3PO, subió al escenario junto a Billy Dee Wiliams (el Lando Calrissian de “The Empire Strikes Back” y “The Return of the Jedi”) y Peter Mayhew (Chewbacca).

El acto tuvo innumerables menciones para la fallecida el pasado diciembre Carrie Fisher (la Princesa Leia), quien recibía un aplauso cada que su nombre era citado o su imagen aparecía en pantalla.

“Ella era una rebelde como ninguna, pero también una bella princesa”, recordó Chewbacca junto a Mark Hamill (Luke Skywalker).

“Será recordada por siempre por aquéllos que la conocieron. Pero también será recordada por siempre por aquéllos que hoy son tan pequeños que no pueden pronunciar aún ‘Que la fuerza te acompañe’”, dijo una emocionada Kathleen Kennedy.

La hija de Fisher, Billie Lourd, hizo saltar las lágrimas en los rostros de la mayoría de los presentes cuando recordó a su madre, “una mujer valiente que luchó contra su propio lado oscuro, porque todos sabemos que tenemos un lado oscuro”.

“Ella nunca se sintió más en casa que con los fans en estos Star Wars Celebrations, en los que podía pasar horas hablando con ustedes”, añadió. “Siempre recordaré una frase de mi madre: ‘Si la vida no es divertida, sólo es verdadera. Y eso es inaceptable’”.

El evento terminó con una última sorpresa que levantó una vez al público de sus asientos: se levantó una enorme cortina y John Williams, el compositor más galardonado de la historia del cine, apareció junto a una orquesta sinfónica para tocar los temas más conocidos de Star Wars y también una melodía en recuerdo de Fisher mientras una inmensa foto de la Pricesa Leia se proyectaba sobre el escenario.