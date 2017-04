Pablo Cheng se disculpa con comunidad gay por película homofóbica

El actor que se declara abiertamente homosexual

Luego de que Netflix México retirara de su catálogo la película “Pink”, dirigida por Paco del Toro, por considerarla homofóbica, su protagonista, Pablo Cheng, se manifiesta a favor pues dice estar arrepentido de haber hecho esa cinta. “Hicieron excelentemente bien; esa película ya debe estar en la basura, de verdad es una película bastante homofóbica, estoy totalmente arrepentidísimo de hacerla. Estoy feliz y contentísimo que se haya retirado de Netflix”, dijo Cheng a Diario Basta.

El actor, quien se declara abiertamente homosexual, ofrece una disculpa a la comunidad gay pues nunca pensó que se generaría tanta polémica. “Me disculpo con toda la comunidad LGBTTI, por haber hecho este tipo de película. Yo pensaba que con esta película la gente se iba a poner en otro canal, si adoptamos a un hijo, las consecuencias de adoptarlo van a ser estas; la gente gay dice: ¡Es que no hay ese tipo de locas!, claro que las hay, una de esas soy yo. Yo soy una loca, yo he tenido maridos como Charly”, manifestó.

Por otra parte, el también comediante expresa su opinión en cuanto a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, tema que se tocó en el filme. “Yo no me declaro ni en contra ni a favor; yo apoyo si un amigo o una pareja quieren adoptar, pero en lo personal no lo haría, yo no apoyaría la adopción conmigo… Yo no soy quién para estar apoyando o negando, cada quien es dueño de su propia vida”, puntualizó el actor.

“Pink” fue protagonizada por Pablo Cheng y Charly López; Roberto Palazuelos interpreta al abogado que intenta ayudarlos.

Pavel Unda