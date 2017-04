Corea del Norte: iremos a la guerra si EE.UU nos provoca

El vicecanciller de Corea del Norte dijo este viernes que su país está listo con armas nucleares para ir a la guerra sí es necesario, en respuesta a los informes sobre un posible ataque preventivo por parte de Estados Unidos.

“Vamos a ir a la guerra – si así lo desean,” dijo a AP esta mañana Han Song Ryol, viceministro de relaciones exteriores de este país.

“Si los EE.UU. viene con maniobras militares imprudentes, entonces lo vamos a enfrentar con un ataque preventivo”

El viceministro Han también arremetió contra el presidente Trump por “crear problemas” y aumentar la hostilidad entre las dos naciones con sus tweets “agresivos”, al explicar que su ejercito llevará a cabo las pruebas nucleares previstas en el momento en que Pyongyang lo disponga.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2017