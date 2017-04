Nacho: En su lanzamiento como solista habla de su carrera, Chino, y defiende a los venezolanos que viven en el exterior

"Es demasiado valiente estar afuera y no tener la necesidad de expresar ningún tipo de preocupación, y sin embargo utilizar las redes sociales para seguir pronunciándose, y luchar por un país en el que ni siquiera viven"

Hoy es un día muy importante para Miguel Ignacio Mendoza Donatti, más conocido como Nacho, ‘La Criatura’. Un viernes santo que marca oficial el comienzo de su carrera como solista con el lanzamiento de ‘Bailame’, y además con el nombramiento de co-management y de productor ejecutivo de Universal Music para la búsqueda de talento.

Sin embargo, no todo es felicidad en su vida, el dolor, la frustración y el enojo invaden su corazón al ver lo que sucede en su país, Venezuela. Como te contamos, él mismo fue víctima de la represión del gobierno de Nicolás Maduro cuando en siendo parte de una manifestación pasiva fue atacado con gases lacrimógenos.

En exclusiva hablamos con Nacho de su presente, de su separación de Chino Miranda, del dolor de Venezuela, y defiende a sus compatriotas que viven en el exterior y son atacados por los mismos venezolanos.

Pregunta: Hoy es tu lanzamiento como solista, ¿feliz, preocupado, con miedo?

Nacho Mendoza: Me siento mejor que nunca, más pleno, más satisfecho, y contento porque hemos desarrollado un equipo bastante bonito de gente trabajadora, emprendedora… Es la primera vez que trabajo tan de cerca y de la mano con Universal Music, me han brindado todo el apoyo para lograr buenísimos resultados, incluso antes del lanzamiento, lo que ha ocurrido con mi carrera ha sido maravilloso.

P: Además de artista exclusivo de Universal, ahora formas parte como ejecutivo, ¿qué significa para ti este doble paso en tu vida profesional?

NM: Es una gran bendición, es un regalo a tanto esfuerzo. Yo siempre voy por la vida sin tanta expectativa, porque repito constantemente que el que mucho espera, mucho se decepciona. Y recibir esa propuesta de una compañía tan respetable, que me den la oportunidad de poder formar parte de su equipo no solamente como un externo, un artista que están llevando, sino de tomar decisiones con ellos, que me den la confianza a mí mismo de creer en mi oído, de creer en mi percepción de mi nueva carrera, y seguir aportando a la música latina es increíble.

P: ¿Qué busca en la música como ejecutivo?

NM: La necesidad de aportar los conocimientos que he venido ganando durante todos estos años a la industria latina. De que los nuevo talentos crean en mí como una persona que va a trabajar por ellos en su profesión, y en su carrera tomados de la mano con Universal Music. Y otra de las razones, que quizás no entran entre las primeras pero que también está por ahí latente, es que en la vida todo es una montaña rusa, a veces estás arriba, otras abajo… Nacen todo el tiempo jóvenes que traen esas ganas de comerse el mundo con nuevas propuestas, nuevos sonidos. Nada es eterno y uno tiene que disfrutarse el presente, pero hacer cierta proyección del futuro, y yo haciéndolo creo que me puedo desarrollar bastante bien como ejecutivo de la música en un momento en que, quizás, ya no tenga la energía o el tiempo de estar tanto encima del escenario.

P: Tú siempre estuviste del otro lado lidiando con los ejecutivos, ahora que eres uno de ellos, ¿crees que es importante que un músico esté en un puesto tan estratégico para entender a tus propios colegas?

NM: Sí, ¿quién más que nosotros puede sentir la necesidad que uno tiene en la persecución de sus sueños?… En realidad lo que todos queremos es vivir de la música, y lo que queremos que nuestra música se oiga, y tenga éxito… Pasamos por procesos muy parecidos, al principio encontramos puertas cerradas, gente que no le da credibilidad a lo que hacemos, porque lamentándolo mucho la fama determina también que la gente crea en ti o no. Cuando no eres una cara vista y llegas con una nueva propuesta a cualquier persona le puede parecer una idea descabellada a otros no le gustará, pero hay público para todo. La idea es no cerrarse, reconocer el potencial… La mayoría de los artistas que tenemos la bendición de disfrutar del éxito de nuestra música tuvimos ese potencial.

P: ¿Cómo te proyectas en esta etapa de solista, ya sin Chino?

NM: Estoy haciendo ahora lo que me dicta el corazón. Muchos me preguntan si tengo miedo, y la verdad es que no porque yo estoy bastante satisfecho con el resultado, ‘Bailame’ es un tema que ha venido evolucionando poco a poco, que comenzó como una publicación en Instagram, y que la gente la viralizó, entendí la conexión que tenía la canción con la melodía, con la letra, y poco a poco fuimos decidiendo que se tenía que hacer el lanzamiento… Estoy bastante tranquilo y confiado, y me siento libre, a pesar de que me gusta bastante recibir opiniones, siento que ahora estoy haciendo lo que quiero… Cuando estuve en dúo también tuve la responsabilidad de hacer la música para el grupo, y esa fue una música muy sincera de mi parte, muy personal que le dio obviamente sentido y autenticidad a nuestra agrupación, que al final del día tenía como origen una necesidad mía.

P: Se habló y se dijo mucho sobre tú separación de Chino, ¿fue por necesidad de evolución o sí hubo un problema?

NM: El término separación está mal utilizado porque yo no me casé con Chino (risas)… No nos separamos, como personas adultas que somos llegamos a un momento que teníamos que tomar las riendas de nuestras vidas, no podíamos depender el uno del otro, o que el tiempo de cada uno fuera lo que condicionara la vida de nosotros. Yo tengo una realidad completamente distinta a la que tiene Chino, tengo familia, tengo hijos y necesito tomar las riendas de mi vida, ya las tengo y no puedo poner mi tiempo a dependencia de otra persona. Tenemos visión de futuro completamente distinta, y lo mejor es que cada quien emprendiera su proyecto en solitario… Pero no tenemos nada malo que decir, nada que reprochar, fueron 10 años maravillosos que nunca cambiaría por nada, pero creo que fueron 10 años que nos llevaron a este punto para seguir evolucionando.

P: Estás viviendo un momento agridulce: por un lado dando un gran paso en tu carrera, y por el otro triste por todo lo que se está viviendo en Venezuela, incluso tú fuiste atacado, ¿cómo lo vives?

NM: Me siento bien, y siento que gané valentía en el momento de ir a Venezuela… No te voy a negar que como ser humano sentí miedo, pero para poder vencer los miedos hay que sentirlos, y yo estoy completamente comprometido con mi país, así como otros artistas venezolanos que están allá luchando por un cambio, por recuperar la libertad. Cada vez que veo un video de la represión, que yo viví en carne propia nadie me contó, y que yo se lo que está sucediendo realmente, y se cuáles son los efectos de una bomba lacrimógena, lo viví durante todo un día… Obviamente entra la tristeza, la frustración, la desesperación de no poder tener una varita mágica para poder cambiar esa realidad, pero tengo esperanzas, y tengo fe de que el pueblo venezolano se va a levantar con amor, con lucha, con paz y va a recuperar el país.

P: ¿Por qué crees que son tan criticados los artistas venezolanos que viven en el exterior cada vez que apoyan sus compatriotas o se manifiestan en contra de la represión?

NM: Tiene mucho que ver con la ignorancia sembrada de parte del gobierno a la población. El gobierno no ha educado de forma correcta a los jóvenes que han crecido bajo su régimen, que son una gran cantidad… Ellos llevan casi 18 años en el poder, cualquiera de 24 años cuando comenzó a razonar ya tenía a Chávez de presidente, y en adelante comenzó esa información que es una enfermedad degenerativa para cualquier país. Ellos han sembrado la pérdida de modales, han sembrado el subdesarrollo en materia de salud, electricidad. Obviamente esa opinión de los venezolanos con respecto a todos los que están afuera intentando hacer algo, es una opinión cargada de ignorancia, de prejuicios, de muchos de los males que tenemos que eliminar de esta sociedad.

Lamentándolo, hay mucha en nuestra población venezolana que en vez de agradecerle a las personas que están afuera, que quizás se tuvieron que ir del país obligados como perseguidos políticos, tuvieron que pedir asilo porque quizás no quisieron ponerse a la orden del régimen en sus trabajos, los botaron, tuvieron que buscar otros senderos porque la vida es una sola… Todos esos venezolanos que salieron tuvieron que buscar un mejor futuro que no encuentran en la patria, no lo veo como cobardía, es demasiado valiente estar afuera y no tener la necesidad de expresar ningún tipo de preocupación y con todo y eso, utilizar las redes sociales para seguir pronunciándose, y luchar por un país en el que ni siquiera viven.

