Robert Pattinson: ¿Nueva película de ‘Twilight’?

El actor habla sobre una posible secuela de la saga

Robert Pattinson parece ser que no le es indiferente participar en una secuela de la saga “Twilight”, la famosa serie de películas que lo consolidó en la fama. En entrevista para Yahoo! Movies, el actor habló de los rumores que hay sobre la posibilidad de extender el mundo de la serie.

“¿De verdad lo están expandiendo? ¿Entonces tendré mi propia película?” dijo Pattinson entre risas.

Al preguntarle si regresaría a dar vida al vampiro dijo: “Siempre he tenido la curiosidad. Cualquier cosa que tenga una audiencia fiel, siempre me gusta la idea de jugar con las expectativas de la gente”, explicó. “Entonces podría haber una forma radical de hacerla, podría ser divertido. Siempre es difícil cuando no hay material, pero si, siempre he tenido la curiosidad.”

Con esas palabras Robert Pattinson deja las puertas abiertas a volver con el personaje que le dió tanto reconocimiento. Ahora solo falta ver que director y guionista se atreve a darle continuidad al proyecto.