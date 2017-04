Una pizca de caprichosa y aventurera

Con buena música, sabrosa comida y entre copas, se pasan los mejores momentos entre amigos.

Hace un tiempo, mientras filmaba un show con Fox Life en Argentina, probé una vino de la uva Malbec que me dejó soñando en una nube. Como tengo ‘una pizca’ de caprichosa y ‘muchas libras’ de aventurera, un año después, me monté en un avión a San Rafael de Mendoza, a conocer el secreto dentro de la botella que me robó el corazón.

La experiencia fue inolvidable, pero me tuve que conformar con hacerme ‘fan’ de su enólogo por las redes sociales, pues no pude conocerlo. Marcelo Pelleriti, uno de los enólogos más premiados y reconocidos de toda Latinoamérica y Francia. Ha sido el único enólogo en ser premiado con 100 puntos en la región de Pomerol en Burdeos, Francia.

Como les dije que tenía algo de caprichosa, fui algo más valiente de lo normal y sin conocerlo, le pedí a Marcelo, los ‘quotes’ del capítulo de vino de mi libro La Cocina No Muerde. Aún recuerdo cuando los recibí, fue el día del cierre del libro y las lágrimas corrían por mi rostro de tanto orgullo que sentía de que hubiese confiado en mí.

Hoy Marcelo elabora todos sus vinos en la Bodega Monteviejo y también hace algunos vinos para su amigo Felipe Staiti, guitarrista argentino del famoso grupo de rock Los Enanitos Verdes, ese que nos hace cantar Amores Lejanos, Eterna Soledad, Luz Del Día y Lamento Boliviano, entre otros.

Hoy, me saboreo un sueño. La vida me acercó a Marcelo y a Felipe el año pasado y esta semana soy su invitada al Masters of Food and Wine que celebra el Park Hyatt de Mendoza, como antesala a la vendimia (recolección de uvas para la producción del vino) y al Wine Rock que presentan como tradición todos los años.

Con buena música, sabrosa comida y entre copas, se pasan los mejores momentos entre amigos. Y así serán los próximos 7 días de mi vida. Junto a otros 17 chefs de todas partes del mundo, estaré cocinando mi Chupetín de cerdo en salsa de naranja, serrano, miel de agave, soya y cilantro, sobre un puré de zapallo (calabaza, auyama) de la zona.

Sigan mi aventura culinaria en vivo por Instagram y Facebook, que esta semana estará sazonada de buen vino y el mejor rock en español.

¡Salud!

Doreen Colondres es nuestra celebrity chef. Autora del libro La Cocina No Muerde. Una viajera incansable, graduada y certificada en cocina y vinos. Síguela en Facebook e Instagram @Doreen Colondres y visita www.LaCocinaNoMuerde.com o adquiere su libro en Amazon o Itunes.