Video: Mujer le tiende trampa a pervertido que le toca los senos en autobús público

Una movida muy arriesgada

Una mujer se hizo la dormida mientras viajaba en un autobús público en Costa Rica para ver hasta dónde llegaba un supuesto pervertido.

El incidente se reportó en un viaje de Guanacaste a San José.

La joven grabó con su celular al sujeto mientras éste le mete la mano en el pecho y le toca los senos. En todo momento, la chica simula estar durmiendo.

Posteriormente, la acosada le muestra el video al conductor del vehículo público, pero éste no parece tomar acción ante el hecho.

La muchacha compartió en su perfil de Facebook el clip con la siguiente descripción: “Normalmente no suelo hacer este tipo de publicaciones, pero me siento muy indignada, ya que está mañana venía de Guanacaste hacía San José en un bus de la empresa Alfaro y el pasajero que venía detrás de mí intentó tocarme en varias ocasiones por lo cual decidí grabar un vídeo y enseñárselo a los que van cargo del bus, lo único que me dijeron que podía hacer era cambiarme de lugar, simplemente ni dormir tranquila en un viaje de seis horas se puede hacer, me parece increíble que uno se tenga que acostumbrar a este tipo de acoso y que ya sea algo tan común que nadie hace nada, les pido que si alguien llega a reconocer a esta persona me ayude para poder presentar una demanda, gracias”.

Se desconoce si, posteriormente, la joven hizo una denuncia criminal ante las autoridades o si el sujeto fue detenido en relación con el incidente.