Jennifer López, Marc Anthony y A-Rod disfrutaron en República Dominicana

Durante su show en Altos de Chavón, la artista tuvo en el escenario a su exmarido y en el público a su galán

La cantante de origen puertorriqueño Jennifer López derrochó energía y sensualidad en el escenario anoche, al presentarse en el Anfiteatro Altos de Chavón, en República Dominicana

La llamada “Diva del Bronx” se estrenó con éxito en ese país en su espectáculo que comenzó cerca de las 9:40 p.m. y se extendió poco más de una hora, según reseña el periódico local Listín Diario.

Su exesposo Marc Anthony la acompañó en tarima para entonar el tema “Olvídame y pega la vuelta”, que popularizara en la década de 1980 el dúo Pimpinela, esta vez finalizado un beso que se limitó a la mejilla y en presencia de su pareja, el expelotero de Grandes Ligas Alex Rodríguez, y sus hijos Max y Emme.

La entrada del exdeportista a la sala fue ovacionada por el público que se dio cita al espectáculo producido por Chris Lamb, quien ha trabajado con estrellas como Madonna, Queen, Coldplay, Michael Jackson y Ricky Martin, entre otros grandes.

También estuvieron junto a ella los integrantes de Gente de Zona, con quienes interpretó “Ni tu ni yo”.

Otras canciones que formaron parte del repertorio fueron “Love Don’t Cost a Thing”, “Ain’t It Funny”, “Al I Have”, “Jenny from the block”, “Aint Your Mama”, “Booty” en Tributo a Celia Cruz, “Let’s get loud, “Waiting For Tonight”, “Dance Again” y “On the floor”.

🚫RESUMEN de la presentación de #JenniferLopez en el anfiteatro#AltosDeChavon, República Dominicana. #AyTenole😂 #humoradas #memes (Vía @fuegoalalata1_) A post shared by Un Nuevo Día (@unnuevodia) on Apr 16, 2017 at 5:16am PDT

En la hora y 13 minutos que se extendió el show, la también actriz hizo cinco cambios de ropa.

Además de los invitados especiales, 10 bailarines la acompañaron en dinámicas coreografías. A ellos se sumaron la banda compuesta por cinco músicos y dos coristas.

El concierto de la artista marcó el inicio de la nueva temporada de conciertos para el 2017 en Altos de Chavón. El año pasado, Marc Anthony fue una de las estrellas que cantó en dicho escenario. Otros artistas que actuaron allí durante la temporada 2016 fueron Ricky Martin y Zion y Lennox, así como Carlos Vives, J Balvin, Enrique Iglesias y Gente de Zona.