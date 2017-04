Halógeno VS Xenón VS LED ¿Cuál es mejor?

Una de las tecnologías en los autos que más tardó en desarrollarse fue la de iluminación, y en los últimos años hemos visto avances que no se habían dado en casi 100 años. Esto lleva a una rivalidad y a…

Una de las tecnologías en los autos que más tardó en desarrollarse fue la de iluminación, y en los últimos años hemos visto avances que no se habían dado en casi 100 años. Esto lleva a una rivalidad y a una gran pregunta: Halógeno VS Xenón VS LED, ¿Cuál de ellos es el mejor?

La tecnología con más antigüedad son los faros de halógeno, los cuales han ayudado a alumbrar calles por las noches pero no con la capacidad para hacerlo con la cantidad de luz suficiente para tener una buena visibilidad en la noche.

En los años 90 se comenzó a utilizar una tecnología llamada Descarga de Alta Intensidad o HID por sus siglas en inglés. Aunque el descubrimiento de esta tecnología data desde los años 1700, si aplicación en el mundo automotriz fue hasta dicha década.

También fue conocida como luces de xenón (debido al gas que se produce luz en la lámpara), los faros HID se volvieron muy populares por su iluminación de color azul y su presencia en autos de lujo por lo que las piezas aftermarket tuvieron un auge que todavía está presente.

La tecnología que está sustituyendo al los faros HID son las luces LED, las cuales producen una luz más blanca que muchos dicen ilumina mejor que el xenón y que en vez de usar un filamento y un gas utilizan un diodo y electrones que emiten luz. El problema de los faros LED es su costo y la dificultad de reemplazarlos.

Éste video no habla de la más nueva tecnología, los faros láser, los cuales ya se pueden encontrar en autos como el BMW i8 y el Audi R8, la cual promete iluminar más sin deslumbrar a otras personas, lo cual es una queja constante tanto en los faros HID como los LED. Si tuvieras que decidir en una batalla de Halógeno VS Xenón VS LED, ¿cuál sería tu elección?