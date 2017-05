El terrible caso de la niña que murió tras abuso sexual

Sara Yolima Salaza presentó signos de desnutrición y maltrato

Hace unos días Colombia se conmocionó por la noticia de la muerte de Sara Yolima Salazar, una niña de tres años que murió atrás un abuso sexual.

Un día la pequeña presentó signos de desnutrición y maltrato, hasta que fue dar al hospital, donde murió.

La menor estaba a cargo de familiares, ya que sus padres trabajan en fincas en el municipio de Armero Guayabal, Tolima.

“Solo la pude ver tres veces. Estaba toda demacrada, flaquita, prácticamente me la negaban. Fui a la Comisaría de Familia para decirles sobre el caso y no me pusieron cuidado tampoco”, declaró la madre de la pequeña, según la cadena RCN Noticias.

El agresor no ha sido detenido, mientras una multitud acompañó a la familia de la pequeña a su entierro.

Colombia ha sido conmocionado por varios casos de abuso sexual de menores, como el de Yuliana Andrea Samboni, de siete años, de la localidad de Chapinero, al norte de Bogotá, quien fue hallada muerta con signos de tortura y violencia sexual.