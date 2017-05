Senado indaga a fondo a colaboradores de Trump por ligas con Rusia

Las investigaciones siguen en el FBI y el Congreso

El Comité de Inteligencia del Senado pidió a varios miembros de la campaña del presidente Donald Trump que entreguen correos electrónicos y otros registros de tratos con rusos.

Esto como parte de su investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales.

Aquellos colaboradores de alto perfil que no atiendan la petición serán citados por el Comité, adelantó The New York Times.

La medida está diseñada para acelerar la investigación del Comité y representa un nuevo desafío bipartidista para el gobierno de Trump, que ha tratado de usar aliados republicanos en el Congreso para frustrar las investigaciones, indicó el diario.

Entre los que dijeron haber recibido las solicitudes estaban Roger J. Stone Jr., asesor informal del presidente Trump, y Carter Page, empresario y exasesor de política exterior de la campaña.

También fueron enviadas solicitudes a Paul Manafort, excoordinador de la campaña, y a Michael Flynn, el exasesor de seguridad nacional.