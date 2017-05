Acusan a Luis Miguel de practicar ritos satánicos

Un brujo de origen brasileño aseguró que el cantante es su cliente desde hace varios años y también su supuesta novia, Han­na Jaff, quien por cierto, le debe varios miles de dólares

La reciente novia del cantante Luis Mi­guel, de nombre Han­na Jaff, no es princesa, es po­lítica; fue candidata a dipu­tada, egresada del TEC de Monterrey con maestría en Harvard en Relaciones In­ternacionales y es creyente de la brujería. Consulta al mismo brujo que Luis Mi­guel, quien reveló a BAS­TA! que el famoso intér­prete es su cliente desde hace 10 años y que la su­puesta novia, le debe 25 mil dólares por diversas se­siones.

Hanna Jaff apareció en una fotografía con Luis Mi­guel, publicada con títu­lo de princesa Kurda. Ella tie­ne origen árabe, pero está muy lejos de una jerarquía de reale­za. Nació en Tijuana en 1986, habla inglés, francés, kurdo y formó parte del partido Verde.

Al parecer conoció a Luis Mi­guel por medio de Alejandro Basteri, hermano del “Sol”, quien está relacionado en ámbitos sociales y políticos. Antes que Micky, Hanna tuvo una relación con Cristian Castro y anterior a este, anduvo con el cantante Paolo Botti.

Buscando información sobre el brujo que atendió a Luis Mi­guel y a Hanna, en ocasiones distintas, descubrimos la pre­ferencia de ella por la brujería, destacando sesiones de magia negra con sacrificios de anima­les como cabras, gallinas, cerdos, serpientes en rituales satánicos y eróticos.

Consulta en forma perma­nente a un brujo brasileño desde hace años y que ahora ambos están en pleito: el brujo le reclama 25 mil dólares por diversos trabajos que no le ha pagado.

BASTA! localizó al brujo, les presentamos la entrevista.

-“Yo soy parasicólogo, me dedi­co a lo espiritual. Realizo to­do tipo de rituales espiritua­les. Estudié en mi país, Brasil, tengo más de 36 años de tra­yectoria. Hablo español, por­tugués, italiano, algo de in­glés, dialecto indígena y afri­cano. Mis datos me los reservo ahora porque recibí todo ti­po de amenazas de Hanna, de muerte, para mí y las personas que están a mi alrededor”.-

¿Qué tipo de servicios le prestó a Hanna, la novia de Luis Miguel?

De esoterismo, tarot y rituales de magia negra y satánicos. El propósito de Hanna era domi­nar y atar a dos hombres.

¿Cuánto cobró por esos servicios?

Hanna me debe 25 mil dólares de esos trabajos.

¿Por qué confió en ella?

Pues porque ¿quién no confia­ría en alguien que ya es clien­te y siempre ocupa trabajos?

Se dice que Luis Miguel está enamorado de Hanna…

Eso es falso. Luis Miguel no es­tá enamorado de Hanna, lo co­nozco; ni Hanna de él, eso solo es una nota inventada; esa no­ta fue dada a conocer con al­gún propósito, pero amor, ja­jaja, nooo. Amistad y nego­cios tal vez, pero amor no mijo, conozco perfectamente qué quiere cada uno de ellos, esa nota es falsa”.

¿Luis Miguel le ha consultado, le ha dado sus servicios?

Sí, son mis clientes; ellos me pagan para que yo consiga lo que ellos quieren. A él lo co­nozco hace 10 años.

¿Luis Miguel tuvo rituales?

Sí, en un audio.

¿Luismi dijo algo comprometedor?

Pues claro, es una oración.

¿Y qué es lo que ellos quieren?

“No puedo decirlo. Sólo lo di­ré si Hanna Jaff no me paga la deuda”.

En los rituales que realizan, ¿hay animales sacrificados? Y en el caso de que sí, ¿para qué es el sacrificio?

Sí hay animales sacrificados. Con Hanna solo cabras, cer­dos, gallinas y serpientes. Además son rituales satáni­cos. Muy fuertes, no solo por su contenido sexual, sino por la sangre que hay.

¿Qué otro tipo de rituales realizaron?

Ella hizo rituales por conse­guir a 2 hombres y una ambi­ción muy, muy grande que ella tiene.

¿Qué otros datos tienes para esta nota?

Esta no será la primer nota. De no llegar a un acuerdo (de que me pague) te daré fotos, audios y videos.

¿Cómo la describes?

Como buena persona, pero muy avara. Capaz de lo que sea por dinero, literalmente lo que sea y es de las grandes li­gas, no apuesta bajo. Apuesta donde hay. Hanna solo tiene ambición a cualquier precio.

El presunto brujo pidió re­servar su nombre por el mo­mento y solicita, a cambio, que se ponga su página, http://www.ama­rres-inmediatos.com, por temor a la inseguridad que vive, ame­nazado de muerte. Teme hacer televisión porque expondría su rostro.

“No me animo a dar entre­vista en TV porque ahí sí se­ría más difícil cuidarme. Ima­gínate, aquí también hay sica­rios y esas cosas. Hasta ahora, ella solo me conoce en perso­na, pero jamás me sacó una fo­to, entonces no puede mandar un sicario así nomás; además yo no siempre estoy en Brasil, a veces estoy en Paraguay”, sentenció.