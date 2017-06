Encuesta: ¿Debe el Tri correr a Osorio si México pierde ante Rusia?

Lee la opinión de algunos de nuestros miembros de la redacción y comparte la tuya con nosotros

La sufrida victoria de la Selección mexicana 2-1 sobre Nueva Zelanda en la Copa Confederaciones 2017 ha dejado un muy mal sabor de boca y lluvia de críticas por parte de la prensa y aficionados hacia Juan Carlos Osorio.

El entrenador colombiano del Tri, fiel a sus famosas rotaciones, hizo ocho cambios en relación al 11 inicial que plantó ante Portugal, y los resultados fueron una catástrofe en la primera mitad, que terminó con Nueva Zelanda ganando por un gol al medio tiempo y con una selección mexicana sin pies ni cabeza, que no se llevó más goles gracias a la gran actuación de Alfredo Talavera y a la mala puntería de los atacantes “kiwis”.

En la segunda mitad, México logró remontar, pero el daño ya estaba hecho y se quedó la sensación de que se pudo perder ante una selección que en el repechaje para la pasada Copa del Mundo, bajo el mando del “Piojo” Herrera, se goleó en dos ocasiones.

Es verdad que Osorio ostenta resultados tan buenos como ningún otro técnico en eliminatorias mundialistas y amistosos ( solo ha perdido un partido amistoso y uno oficial, el 7-0 ante Chile), es verdad que el Tri del colombiano ha dado partidos muy buenos, pero no se puede ocultar que su gran pecado son sus rotaciones, que pueden pasar factura en los partidos menos esperados y terminar con una gran decepción como en la Copa América Centenario.

Se puede pasar de un partido a otro del México que enfrentó a Portugal, con garra y buen manejo de balón, al Tri que se midió hoy a Nueva Zelanda, sin pies ni cabeza y que remontó gracias a las individualidades de delanteros como Oribe Peralta y Raúl Jiménez, así como el apoyo de Talavera en el arco.

Ahora, si de lo que se trata es de hablar de resultados, no cabe duda que perder ante Rusia y quedar eliminado sería un gran fracaso para el Tri y terminaría con todo tipo de justificaciones, si es que le quedan al colombiano, y abre la gran pregunta:

¿Debe el Tri correr a Osorio si México pierde ante Rusia y queda eliminado?



RICARDO LÓPEZ JUÁREZ

No, pero si pierde será despedido. No fue un buen miércoles para Juan Carlos Osorio. Su explosiva e inapropiada reacción en contra del entrenador de Nueva Zelanda es reprobable considerando los antecedentes de otros técnicos de México y sobre todo, el entonrno en el que se están jugando esta Copa Confederaciones con el tema de los gritos en las tribunas. Lo mejor que podría hacer el colombiano es pedir una disculpa. Creo que si el Tri pierde ante Rusia, Osorio será despedido, no por sus ocho cambios en el juego en Sochi, sino porque se demostraría que la selección mexicana no avanza a un año del Mundial.

RUBÉN MARÍN

No. Osorio debe terminar el proceso que inició. Si no consigue calificar en Confederaciones, será en la propia Rusia y dentro de un año donde encuentre las consecuencias de su soberbia y falsa solvencia incluso en la primera fase, si no entiende que lo que necesita la selección mexicana es una verdadera identidad en la cancha, algo de lo que carece desde el Mundial de Francia 98. Material es lo que abunda, una generación talentosa de jóvenes que podrían hacer época, pero que están igual de sobrados que su timonel.

GERMÁN DÍAZ

Sí. México tiene la fortuita obligación de hacer un buen papel en la Copa Confederaciones, incluso, llegar a la final de ser necesario a sabiendas que se puede topar con Alemania o Chile y todo puede pasar.

Pero si el “profe” Juan Carlos Osorio no cesa en su idea de tratar al Tricolor como un conejillo de indias en un laboratorio científico y que se arriesgue, incluso, a una derrota frente a Rusia que lo deje eliminado en la primera ronda, como en Brasil 2013, el colombiano tiene que ser relegado como técnico de la selección de inmediato. Ya se le perdonó la vergonzosa eliminación en la Copa América Centenario con la humillante derrota 0-7 ante Chile, pero ahora no puede haber una concesión más.

MANUEL MORFÍN

Sí. Osorio parece no aprender de sus errores y se niega a entender que sus rotaciones no han beneficiado a la selección mexicana. Una derrota y eliminación ante Rusia, sería solo una cachetada más al orgullo del colombiano, que insiste en utilizar al Tri para dar rienda suelta a sus utopías tácticas.

Quedar eliminado en la Copa Confederaciones en la primera ronda después de la catástrofe en Copa América Centenario, sería un claro indicativo que el sistema de Osorio no sirve en competencias y el objetivo es hacer un gran Mundial.

