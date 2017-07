ICE anuncia masiva operación contra ʺciudades santuarioʺ con 10,000 nuevos agentes

El director de ICE dio a conocer nuevos planes para acabar con las “ciudades santuario”, incluyendo la contratación de 10,000 agentes más.

Thomas Homan dijo que ve a ciudades santuario como San Francisco, Nueva York, Filadelfia y Chicago como un “ridículo” y por lo tanto planea dirigir a una gigantesca operación con 10,000 agentes adicionales para arrestar a los indocumentados en estos lugares, según indicó en una entrevista con el Washington Examiner.

Homan atacó nuevamente a las autoridades estatales y locales que no cooperan con los esfuerzos del ICE para deportar a indocumentados después de que estos son detenidos. Dijo que esta realidad hace la tarea de ICE más peligrosa, pues los agentes deben tratar de localizar a los sospechosos en las calles una vez son liberados de cárceles locales.

El alto funcionario indicó que la caída en los cruces ilegales les ha dado la oportunidad de reorientar sus recursos al interior del país, arrestando a indocumentados encerrados en cárceles o aquellos viviendo y trabajando ilegalmente en EEUU. Sin embargo dijo que su agencia continuará dando mayor prioridad a los delincuentes extranjeros y aquellos que representan una amenaza para la comunidad.

ERO IDs & apprehends removable aliens, detains these individuals when necessary & removes illegal aliens from the US https://t.co/7FAE7nqXuF pic.twitter.com/d0uHDvfg83

— ICE (@ICEgov) July 17, 2017