La ingeniosa propuesta para ʺbloquear” definitivamente a Trump de Twitter

Muchas voces se han pronunciado desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca para que el mandatario pare de usar Twitter como forma de atacar y desprestigiar a los medios de comunicación al igual que a sus enemigos políticos.

Es por eso que una creativa propuesta para lograr dicho cometido ya se ha vuelto viral en la misma red que Trump dice dominar: Twitter.

Valerie Plame Wilson, una antigua agente de la CIA inició una campaña de recaudación de fondos para impedir que el presidente Donald Trump vuelva a usar Twitter.

Su propuesta ademas de drástica es ingeniosa: adquirir la mayoría de las acciones de la red social.

“Si los ejecutivos @twitter no acaban con los mensajes de violencia y odio de Trump, entonces nos toca a nosotros. #ComprarTwitter #BloquearTrump.”

If @Twitter executives won’t shut down Trump’s violence and hate, then it’s up to us. #BuyTwitter #BanTrump https://t.co/HhbaHSluTx

— Valerie Plame Wilson (@ValeriePlame) August 18, 2017