Reportera de Univisión Deportes huye del huracán “Irma” y la sorprende el terremoto en México

Llegamos hoy a #CDMX para continuar con nuestras transmisiones lejos del #huracanirma y ahora vivimos un sismo de 8.4 (Según la directora del Sismológico de Mexico) Gracias a dios todo @univisiondeportes y nuestras familias estamos bien, solo un gran susto. #sigoenschock @lindsaycasinelli ¡Dios nos proteja!

