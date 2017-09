Se acerca halloween, entra en la onda con Netflix

Revisa la lista de películas y shows que están a la mano y son adecuados para la ocasión

Llegó el mes de octubre, y con el un listado que no podemos dejar de darte.

¿Qué necesitas para hacer de este mes todo un momento espeluznante? Acá te daremos los títulos perfectos de películas y shows que encuentras en Netflix y que le darán vida a este halloween.

1. American Horror Story

Un show que ya va por su quinta temporada. Con imágenes explícitas invita a un público mayor a ser su principal público.

Con actores que cambian sus roles según la temporada, se presentan historias en diferentes escenarios. La ficción, un género bien trabajado en American Horror Story crea en su público sensaciones de miedo, asco e impresión por las imágenes publicadas.

Una temporada no está directamente relacionada con la anterior por lo que se puede comenzar a ver según el gusto del público.

2. Stranger Things

Un show que como su título lo dice, está basado en cosas extrañas. La primera temporada contó con una acogida especial del público. Casi un año se hizo esperar la llegada de la segunda parte. Por fin se acerca la fecha. El próximo 27 de octubre tendremos en nuestras manos la continuación de la historia de unos niños exploradores que se sienten atraídos por el peligro. ¿La niña será atrapada por alguien?¿alguno de sus amigos resultará herido?¿se destapará la verdad del gobierno que quiere usarla? No te pierdas la segunda temporada de Stranger Things. Si no te has visto la primera, aún estás a tiempo. ¡A ponerse al día!

3. Death Note

Una producción original de Netflix que te pondrá los pelos de punta. Uno que otro niño se ve atraído por las historias de terror, especialmente el protagonista de esta película que por 90 minutos te transportará a tus temores de la infancia. La oscuridad, los demonios y las historia de terror seguramente no te dejarán dormir cuando veas este filme.

Esta película cuenta la historia de un joven que lee el cuaderno de apuntes de un demonio. Un texto que le hace pensar que está en el derecho de matar a los malos, ¿pero, quienes son los malos? Descúbrelo dandole play al terror de Death Note.

4. Clown

Una película de 90 minutos que mantendrá a más de uno en suspenso. ¿Le temías o temes a los payasos? Acá lo pondrás a prueba. Esta producción de 2014 te dejará ver lo que muchas veces como niños nos preguntamos, ¿qué tal si el payaso no se puede quitar el disfraz? Puede pasar, o por lo menos en este filme que va más allá del aspecto del personaje. Con actitudes adoptadas que fácilmente producen miedo revivirás algo de la infancia.

5. Little Evil

¿Has visto a un niño tan mal comportado y agresivo que parezca el mismo demonio? Seguro no si no te has visto esta película. Durante 90 minutos verás cómo el protagonista de esta historia realmente muestra estar poseído, con poderes mentales y realmente espeluznantes te convencerás de que al rededor tuyo solo hay angelitos.

Sentirás como televidente el terror que puede crear ir a la cama teniendo un “diablillo” en casa.