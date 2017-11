Chicago se prepara para otorgar nueva tarjeta de identificaciόn municipal

Se tiene tiene previsto que el documento empiece a emitirse a partir de diciembre de este año

Según la Secretaria Municipal de Chicago se tiene proyectado comenzar a expedir el nuevo documento de identidad local a finales del presente año. Este ID municipal permitirá a los residentes de Chicago tener una identificación opcional válida y emitida por el gobierno local y podrá ser utilizada como tarjeta de biblioteca y de transporte y como pueba de identidad y residencia, entre otros usos.

El Programa de Identificación Municipal beneficiará, se afirma, a personas sin hogar, exconvictos, adultos jóvenes, ancianos, inmigrantes indocumentados y a todo aquel que tiene dificultades para obtener una identificación en esa ciudad.

“La falta de un documento no puede ser una barrera para la participación en la vida económica, social o cultural de Chicago”, señaló en una declaración el alcalde Rahm Emanuel, quien impulsó dicho programa en 2016.

En principio se calcula que se expedirán entre 115,000 y 175,000 tarjetas de identificación, indicó Anna Valencia, secretaria municipal. El presupuesto del alcalde Emanuel asignó $1 millón en fondos para la implementación del programa.

Protegerán datos de solicitantes

En el documento se incluirá nombre, foto, fecha de nacimiento, género y fecha de expiración de la tarjeta. Nueva York, Detroit y San Francisco son algunas de las ciudades que ya han implementado un programa de identificación municipal.

Algunos inmigrantes indocumentados desconfían de proporcionar su información a la hora de procesar esa identificación municipal, ante el temor de que ésta pueda ser compartida con autoridades migratorias.

Sin embargo, la Secretaria Municipal dejó claro a los solicitantes en su portal web que se tomará todas las precauciones a fin de proteger los datos de cada solicitante.

La inmigrante Merced Alday considera que con el ID municipal se tendrá mayor acceso a servicios en la comunidad por lo cual apoya el programa. “Sería mejor tener ese documento para uno estar más seguro porque con ese ID uno puede hacer muchas cosas”, dijo.

“A veces nos pasa algo, a veces hay gente que pierde la memoria y no sabemos de dónde es, entonces yo pienso que ese ID servirá de mucho para todos los inmigrantes, así estaríamos más seguros”, reiteró Alday a La Raza.

Mary Claire Schmit, organizadora comunitaria del Centro de Trabajadores Unidos, dijo que hay diferentes comunidades que se van a beneficiar con esta identificación municipal: “la comunidad inmigrante, personas sin hogar, personas con récord o exconvictos, la comunidad LGBT, entre otras comunidades”.

Schmit dijo que desde hace tiempo inmigrantes han querido contar con un ID municipal: “Hace dos años hicimos una reunión con ICIRR para ver si había una necesidad para crear este tipo de identificación y en ese tiempo miembros dijeron que les gustaría una identificación municipal para acceder a varias áreas de interés en la ciudad”.

Michelle García, organizadora de la comunidad latina en Access Living, dijo que cuando se reunieron con funcionarios de la ciudad y de la Secretaria Municipal para hablar sobre el ID municipal, ellos les reiteraron varias veces que la información de los solicitantes no iba a ser compartida con el gobierno federal. “Nos aseguraron que no teníamos que preocuparnos porque no se guardarían los datos de las personas que soliciten la identificación municipal”, indicó García.

García, quien trabaja con personas indocumentadas e inmigrantes con discapacidad, señala que la tarjeta municipal servirá como prueba de identidad y residencia y hasta para ir a hospitales.

“Para alguien que tiene que ir al médico y recoger los medicamentos, le pedirán una identificación. Ahora ya están pidiendo ID, así que esto les serviría para específicamente eso, si le piden un ID puede mostrar el ID municipal”, destacó García, quien también dijo que se estima que el programa piloto para la emisión de identificaciones comience a partir de diciembre.