Las etiquetas en los empaques de comida pueden ser engañosas

Pueden llamar tu atención pero no puedes confiar en los términos de moda como un atajo para encontrar alimentos saludables. En algunos casos, la comida podría contener tan poco del ingrediente que es nutricionalmente irrelevante. Por ejemplo, los vegetales deshidratados en las galletas Ritz de verdura rostizada, que dicen estar “hechas con vegetales reales” en el paquete, no cambian la combinación nutritiva de las galletas comparadas con las Ritz normales. La harina de trigo refinada es el primer ingrediente en ambas, y cada porción tiene 80 calorías y no tiene fibra. De hecho, las galletas de vegetales tienen 150 mg de sodio por porción comparadas con los 105 mg en la versión normal. Y los dulces que dicen estar “hechos con miel de abeja real”, como los caramelos de maíz (candy corn) de Brach, podrían estar diciendo la verdad. Pero la miel de abeja es un tipo de azúcar añadida y, en este caso, los dulces también tienen otros 4 tipos de azúcares (azúcar, jarabe de maíz, glaseado y dextrosa), para un total de 28 gramos de azúcar por porción. Esta advertencia aplica cuando los paquetes te alertan sobre lo que no contienen, también. Por ejemplo, La miel de maple de Log Cabin dice “sin jarabe de maíz alto en fructosa)”, pero los principales ingredientes son jarabe de maíz, agua y azúcares, lo cual significa que aún así está lleno de azúcares añadidos.