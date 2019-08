3 aceites de rosa mosqueta para eliminar manchas de la piel

Aceite de rosa mosqueta un potente antioxidante.

Las manchas oscuras en la piel, pueden ser muy incómodas y más cuando están en tu rostro. Hay ingredientes como la vitamina C, el retinol, ácido láctico que pueden borrarlas y ayudarte con las arrugas. El aceite de rosa mosqueta es un aceite natural que también te ayudará a eliminar manchas en la piel y en la cara. Puede ser aplicado por pieles grasas y en hombres y mujeres. El aceite de rosa mosqueta también es conocido por eliminar marchas como estrías y cicatrices.

¿Cómo prevenir manchas en la piel?

Cuando tengas un acné no pellizques ni los exprimas pues solo maltratas la piel

Usa bloqueador solar y vuelve aplicar cada 2 horas

El usar ácidos AHA y BHA, retinol y vitamina C sin protección solar

Colocar productos caseros en las manchas, en ocasiones puede irritar y oscurecer más la piel

El aceite de rosa mosqueta sirve para eliminar las manchas de la piel, una de sus ventajas es que puede regenerar los tejidos de la piel incluso aumenta la producción de colágeno en la piel. Solo necesitas de aplicar unas cuantas gotas en la zona afectada puede ser en tu rostro o en la piel.

Hazlo después de lavar la zona y repite por las mañanas y las noches. Puede ser aplicado incluso en piel grasa, pues absorbe sin tapar los poros, solo aplica un poco y listo. Con 2 gotas tendrás para aplicar en todo el rostro si decides usarlo como serum.

Las manchas pueden presentarse por el sol, acné, irritaciones y más. El aceite mosqueta puede usarse como suero nocturno para prevenir arrugas pues es un fuerte antioxidante, le da nutrientes a la piel y evita que se reseque. Se debe de aplicar cuando la piel no tiene irritaciones, si tienes acné espera a que seque el grano y después puedes aplicar sin problema.

Aunque el aceite de mosqueta no es abrasivo, algunas personas con piel sensible sienten un hormigueo momentáneo con su uso. Si tienes piel sensible coloca un poco antes, en tu mano para ver si tiene alguna reacción. Siempre busca un aceite de rosa mosqueta puro y orgánico.

Si tienes cicatrices por una cirugía, caídas o marcas por algún granito, el aceite de rosa mosqueta puede borrarlos. El proceso puede tardar hasta 3 meses para que veas resultados y notes cómo las cicatrices y manchas se desvanecen. Se constante y combina con vitamina C que será un potente protector para tu piel además que dará un tono parejo.

El aceite de rosa mosqueta lo puedes aplicar por las mañanas, pero si tienes miedo a que te deje una sensación pesada, uso por las noches que es cuando se regenera la piel.

